De volta ao Botafogo, Cuiabano poderá enfrentar o Vasco na Copa do Brasil?

O lateral Cuiabano está de volta ao Botafogo após ser vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, mas não poderá atuar contra o Vasco na partida decisiva das quartas de final da Copa do Brasil, marcada para a próxima quinta-feira (11). O jogador ficará emprestado ao clube carioca até o final de 2025 e na sequência vai para o futebol inglês.

Apesar de ter disputado dois jogos pelo Glorioso na Copa do Brasil, Cuiabano não poderá enfrentar o Vasco. Como sua transferência ao Nottingham Forest foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ele precisa ser inscrito novamente para ter condições de jogo. Caso o Glorioso avance na competição, o lateral estará disponível para o técnico Davide Ancelotti nas próximas fases.

Cuiabano comemora gol do Botafogo contra o Sport (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Trajetória de Cuiabano

Revelado pelo Grêmio, Cuiabano chegou ao Botafogo em 2024 e rapidamente ganhou destaque no elenco alvinegro. Com força física e versatilidade para atuar tanto na lateral quanto mais adiantado pela ponta, tornou-se peça de confiança do técnico Artur Jorge nas campanhas vitoriosas do Brasileirão e da Libertadores no ano passado.

Em 2025, o jogador acumula 31 partidas pelo clube, sendo nove na lateral e seis como atacante aberto pela esquerda. Atualmente, está em recuperação de lesão e não atua desde a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Botafogo estreita laços com Nottingham Forest

A parceria entre Botafogo e Nottingham Forest vem se estreitando nos últimos meses, com negociações envolvendo o goleiro John, o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus. O acordo atual também é fruto da aproximação entre John Textor, dono da SAF botafoguense, e Evangelos Marinakis, gestor do clube inglês bicampeão da Champions League.

