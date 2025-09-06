menu hamburguer
Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (05/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta sexta-feira

FBL-FRA-WC-2026-QUALIFIERS-TRAINING
imagem cameraJogos de hoje: Kylian Mbappé, da França (Foto: Franck Fife)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/09/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (5), o futebol internacional domina a programação, com destaque para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nas regiões africana, europeia e da América do Norte.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Eliminatórias Africanas

09h – Somália x Guiné – FIFA+
09h – Sudão do Sul x República Democrática do Congo – FIFA+
10h – Namíbia x Malawi – FIFA+
10h – Quênia x Gâmbia – FIFA+
10h – Chade x Gana – FIFA+
13h – Benin x Zimbábue – FIFA+
13h – Congo x Tanzânia – FIFA+
13h – Djibuti x Burkina Faso – FIFA+
13h – Lesoto x África do Sul – FIFA+
13h – Uganda x Moçambique – FIFA+
16h – Egito x Etiópia – CazéTV e FIFA+
16h – Senegal x Sudão – FIFA+
16h – Costa do Marfim x Burundi – FIFA+
16h – Marrocos x Níger – FIFA+
16h – Mauritânia x Togo – FIFA+

Eliminatórias Europeias

15h45 – Ucrânia x França – ESPN e Disney+
15h45 – Eslovênia x Suécia – ESPN 4 e Disney+
15h45 – Itália x Estônia – Sportv
15h45 – Dinamarca x Escócia – Sportv 2
15h45 – Ilhas Faroe x Croácia – Disney+
15h45 – Grécia x Belarus – Disney+
15h45 – Suíça x Kosovo – Disney+
15h45 – Montenegro x República Tcheca – Disney+
15h45 – Islândia x Azerbaijão – Disney+
15h45 – Moldávia x Israel – Disney+

Eliminatórias da Concacaf

19h – Bermudas x Jamaica – Canal GOAT
21h – Trinidad e Tobago x Curaçao – Canal GOAT
21h – Haiti x Honduras – Canal GOAT
23h – Nicarágua x Costa Rica – Canal GOAT

Brasileirão Série B

17h – Amazonas x Remo – Disney+
19h – Paysandu x Volta Redonda – ESPN e Disney+
21h30 – Coritiba x Ferroviária – Disney+

BRASILEIRO B 2025, CORITIBA X REMO
Jogos de hoje: Josué, camisa 10 do Coritiba (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

14h30 – Albacete x Mirandés – Disney+
16h30 – Córdoba x Castellón – Disney+

Copa do Nordeste Sub-20 (Semifinal)

15h – Bahia sub-20 x Vitória sub-20 – Lance! (YouTube)

Amistoso Internacional

15h – Romênia x Canadá – Sportv 4

Campeonato Inglês Feminino

15h30 – Chelsea (F) x Manchester City (F) – Xsports e Canal GOAT

Campeonato Uruguaio

20h – Defensor x Juventud – Disney+

Liga Feminina dos EUA

21h – Racing Louisville (F) x Portland Thorns (F) – Canal GOAT

NFL

21h – Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs – CazéTV, ge tv, Sportv, ESPN, Disney+ e DAZN

Dallas Cowboys v Philadelphia Eagles
Jogos de hoje: partida de abertura da temporada 2025/26 da NFL (Foto: Emilee Chinn/AFP)

Copa da Argentina

21h10 – Tigre x Independiente Rivadavia – Xsports

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

