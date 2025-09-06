Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (05/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta-feira
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (5), o futebol internacional domina a programação, com destaque para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nas regiões africana, europeia e da América do Norte.
Eliminatórias Africanas
09h – Somália x Guiné – FIFA+
09h – Sudão do Sul x República Democrática do Congo – FIFA+
10h – Namíbia x Malawi – FIFA+
10h – Quênia x Gâmbia – FIFA+
10h – Chade x Gana – FIFA+
13h – Benin x Zimbábue – FIFA+
13h – Congo x Tanzânia – FIFA+
13h – Djibuti x Burkina Faso – FIFA+
13h – Lesoto x África do Sul – FIFA+
13h – Uganda x Moçambique – FIFA+
16h – Egito x Etiópia – CazéTV e FIFA+
16h – Senegal x Sudão – FIFA+
16h – Costa do Marfim x Burundi – FIFA+
16h – Marrocos x Níger – FIFA+
16h – Mauritânia x Togo – FIFA+
Eliminatórias Europeias
15h45 – Ucrânia x França – ESPN e Disney+
15h45 – Eslovênia x Suécia – ESPN 4 e Disney+
15h45 – Itália x Estônia – Sportv
15h45 – Dinamarca x Escócia – Sportv 2
15h45 – Ilhas Faroe x Croácia – Disney+
15h45 – Grécia x Belarus – Disney+
15h45 – Suíça x Kosovo – Disney+
15h45 – Montenegro x República Tcheca – Disney+
15h45 – Islândia x Azerbaijão – Disney+
15h45 – Moldávia x Israel – Disney+
Eliminatórias da Concacaf
19h – Bermudas x Jamaica – Canal GOAT
21h – Trinidad e Tobago x Curaçao – Canal GOAT
21h – Haiti x Honduras – Canal GOAT
23h – Nicarágua x Costa Rica – Canal GOAT
Brasileirão Série B
17h – Amazonas x Remo – Disney+
19h – Paysandu x Volta Redonda – ESPN e Disney+
21h30 – Coritiba x Ferroviária – Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
14h30 – Albacete x Mirandés – Disney+
16h30 – Córdoba x Castellón – Disney+
Copa do Nordeste Sub-20 (Semifinal)
15h – Bahia sub-20 x Vitória sub-20 – Lance! (YouTube)
Amistoso Internacional
15h – Romênia x Canadá – Sportv 4
Campeonato Inglês Feminino
15h30 – Chelsea (F) x Manchester City (F) – Xsports e Canal GOAT
Campeonato Uruguaio
20h – Defensor x Juventud – Disney+
Liga Feminina dos EUA
21h – Racing Louisville (F) x Portland Thorns (F) – Canal GOAT
NFL
21h – Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs – CazéTV, ge tv, Sportv, ESPN, Disney+ e DAZN
Copa da Argentina
21h10 – Tigre x Independiente Rivadavia – Xsports
