Dirigente revela conversa entre Memphis e Pogba sobre o Corinthians

A Fiel sonha com a contratação de Pogba. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, revelou que o craque do time, Memphis, tem conversado sobre o Timão com o jogador francês. Ex-companheiros de clube no Manchester United, os amigos falaram sobre como é a vida no clube alvinegro.

— É um atleta que é amigo do Memphis, ele tem falado bastante do Corinthians para ele. Nesse momento é isso que tem. A gente sabe que é um grande atleta, um grande jogador, mas a gente precisa tratar com muita responsabilidade. Não tem nada conversado — disse o dirigente em entrevista à "TNT".

A torcida do Timão sonha com a contratação do meia desde que o francês declarou que jogaria de graça no Corinthians, durante entrevista do Luva de Pedreiro ao "The Noite", do SBT, em dezembro. Na ocasião, Pogba disse que não cobraria para atuar ao lado do holandês.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, adota a postura de que a prioridade do Timão é a manutenção do elenco para a próxima temporada. Nesta janela de transferências, o Corinthians já renovou os contratos do meia André Carrillo e do atacante Romero.

— Reforço que nossa prioridade é a manutenção do elenco, alguns contratos estão sendo renovados, para que o Ramón e sua comissão técnica encontrem, na apresentação do dia 7 de janeiro, uma equipe pronta e preparada para fazer o melhor para o Corinthians em 2025 — disse o dirigente.

Torcedor do Timão sonha com a contratação do francês (Foto: ETHAN MILLER / AFP)

Como está Paul Pogba?

Pogba, de 31 anos, atualmente cumpre uma suspensão por doping e só pode voltar a jogar profissionalmente em março do próximo ano. O meia foi suspenso após testes apontarem excesso de testosterona no sangue do jogador, substância proibida pela Wada (Agência Mundial Antidoping).

O meia não atua profissionalmente desde setembro de 2023, quando defendia a Juventus e foi flagrado após uma partida contra a Udinese, pelo Campeonato Italiano. O jogador rescindiu contrato com os italianos.

Planejamento do Corinthians

O elenco do Timão se reapresenta no dia 7 de janeiro, no CT Dr. Joaquim Grava. O primeiro compromisso do clube alvinegro será no dia 15 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, na estreia do Campeonato Paulista.

No dia 19 de fevereiro, o Corinthians faz a sua estreia na Pré-Libertadores. O clube alvinegro enfrenta o Universidad Central, da Venezuela, no primeiro confronto eliminatório pela Fase Preliminar 2. O Timão precisa passar pelo rival em duas partidas para entrar na fase de grupos da competição continental.