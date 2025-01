Anunciado pelo Atlético-GO, Pedro Rangel desistiu da opção de defender o Dragão e retornou ao Fluminense. O goleiro não havia assinado contrato com o clube goiano apesar da divulgação feita pelo Rubro-Negro.

Ambos os lados negociavam um novo empréstimo, mas Rangel se viu desvalorizado pelo Atletico-GO. Inicialmente pela permanência de Ronaldo, mas também pela aquisição em definitivo de Anderson junto ao Cruzeiro.

O goleiro do Fluminense entendeu que o Dragão priorizaria a entrada de atletas que pertencem ao clube. Com isso, o atleta precisaria brigar por um espaço na equipe goiana.

Nesse sentido, Pedro Rangel optou por retornar ao Tricolor e brigar por espaço no Time de Guerreiros. A equipe conta com Fábio como titular, mas o veterano está em seu último ano de contrato. Na reserva, o elenco tem Vitor Eudes, o recém-contratado Pitaluga e Gustavo Ramalho.

Botafogo tem interesse em Pedro Rangel

Apesar do goleiro de seguir no Fluminense, o Botafogo monitora a situação de Pedro Rangel e o vê como uma oportunidade em meio a saída de Gatito Fernández. O Alvinegro já recebeu negativa do Athletico-PR por Léo Linck.

Com isso, o goleiro retornou ao Fluminense, se reapresentou e participa dos treinos enquanto aguarda uma definição de seu futuro. Aos 24 anos, o jogador possui contrato com o Time de Guerreiros até o fim de 2026.

