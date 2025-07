Mendoza faz primeiro gol pelo Athletico e vira titular em pouco tempo na Série B

O atacante Mendoza fez o primeiro gol pelo Athletico no empate em 1 a 1 com Ferroviária-SP, na Arena da Baixada, pela 18ª rodada da Série B. Ele chegou ao clube neste mês e fez três jogos com a camisa rubro-negra.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em sua segunda partida seguida como titular, Mendoza abriu o placar aos 17 minutos do segundo tempo. Ele recebeu ótimo passe de Zapelli, entrou na área e bateu colocado na saída do goleiro Dênis Júnior.

Além do gol, o atacante colombiano foi um dos destaque do time rubro-negro, ao lado do lateral-direito Kauã Moraes. De acordo com o Sofacore, site especializado em estatísticas, Mendoza recebeu nota 8,2 pela partida, a melhor do Furacão.

continua após a publicidade

Em 246 minutos em campo, ao total, o atleta já deu 11 passes decisivos - cinco deles diante da Ferroviária-SP. Ele também tem uma média de dar 1,3 drible por jogo.

A Locomotiva, contudo, evitou a vitória do Athletico e empatou aos 32 minutos, em uma na penalidade cobrada por Juninho. A marcação do pênalti, com revisão do VAR, gerou reclamações atleticanas do treinador e do diretor de futebol, Eduardo Freeland aos árbitros principal, Alisson Sidnei Furtado (TO), e de vídeo, Antônio Magno Lima Cordeiro (CE).

continua após a publicidade

Mendoza custou R$ 8,1 milhões

Vindo do León, do México, Mendoza foi uma indicação direta do técnico Odair Hellmann, que trabalhou com ele no Santos em 2023. O Furacão pagou a multa de rescisão, de cerca de 1,5 milhão de dólares (R$ 8,1 milhões, na cotação atual), para tirá-lo do time mexicano. O contrato é de dois anos e meio.

Essa não foi a primeira vez que o Athletico tentou trazer o atacante. No final de 2022, ao se destacar pelo Ceará com 24 gols e nove assistências em 96 partidas, o Furacão realizou uma proposta, mas foi superado pela proposta salarial do Peixe.

➡️ Veja as notícias do Athletico

Mendoza sai na frente entre reforços do Athletico

Outros três reforços da atual janela de transferência, de 10 de julho a 2 de setembro, ainda buscam espaço no Athletico. O zagueiro Aguirre estreou nesta rodada, enquanto o atacante Viveros fez três jogos, todos vindo do banco de reservas.

O lateral-direito Benevídez ainda aprimora a parte física e sequer foi relacionado até agora. No mercado, a diretoria rubro-negra busca mais um zagueiro e dois volantes.

Próximos jogos do Athletico na Série B

Com 24 pontos, o Athletico ocupa a nona posição e não vence há três jogos na Série B, com um empate e duas derrotas. A diferença para o G-4 é de três pontos, mas pode aumentar com o complemento da rodada.