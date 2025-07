Mais duas crias do Cruzeiro são convocadas para Seleção Sub-20

O atacante Kaique Kenji e o volante Murilo Rhikman, do Cruzeiro, ambos de 19 anos, foram convocados, nesta sexta-feira (25), pelo técnico Ramon Menezes, para dois jogos amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 contra o Paraguai, em agosto. O goleiro Otávio, também de 19 anos, havia sido chamado na lista inicial, divulgada segunda-feira (21).

O Cruzeiro divulgou nas redes sociais a convocação dos dois jogadores que já tiveram oportunidade no time principal, com o técnico Leonardo Jardim, e os parabenizou:

As duas partidas contra o Paraguai serão disputadas nos dias 8 e 11 de agosto, em Assunção, e serão os últimos testes antes da Copa do Mundo Sub-20, que será realizada em setembro, no Chile. A apresentação dos convocados será no dia 4, no CT Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo. O embarque para Assunção está previsto para a manhã do dia 5.

Crias da Toca vão desfalcar o Cruzeiro em duas partidas

Os três jogadores do Cruzeiro serão desfalques em duas partidas da equipe principal: o jogo de volta contra o CRB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, dia 7, em Maceió, e a última partida do turno do Brasileiro, contra o Santos, no Mineirão, no dia 10 de agosto.

Murilo Rhikman disputou cinco jogos pelo time principal do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nesta temporada, Kaique Kenji, filho do ex-lateral Kléber, já foi escalado em sete partidas da equipe principal, três delas como titular. O volante Murilo Rhikman, que teve seu contrato ampliado até dezembro de 2029, jogou cinco vezes, quatro como titular. Ambos tiveram mais oportunidades na Copa Sul-Americana, e vêm sendo relacionados para jogos do Campeonato Brasileiro. O goleiro Otávio ainda não teve chance de estrear no time principal do Cruzeiro.