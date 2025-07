Saúl Ñíguez e Emerson Royal já têm data oficial para encontrar a torcida do Flamengo pela primeira vez no Maracanã. Os dois reforços do Rubro-Negro vão ao estádio no próximo domingo (27), na partida com o Atlético-MG pela 17ª rodada do Brasileirão. O planejamento do clube é apresentar os reforços aos torcedores no estádio.

Saúl com a camisa oito do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O meia espanhol de 30 anos chegou ao Rio de Janeiro na terça-feira, passou por exames e foi apresentado oficialmente pelo Flamengo nesta sexta. Saúl já realizou sua primeira atividade com o grupo de Filipe Luís no Ninho do Urubu antes da sua primeira entrevista coletiva como jogador do clube.

Saúl chegou ao Flamengo após rescindir, de forma amigável, seu contrato com o Atlético de Madrid. O jogador assinou um contrato de três anos e meio com o Rubro-Negro e recebeu a camisa de número 8, que era de Gerson. Por não ter feito pré-temporada, Saúl ainda não tem data para estrear pelo Flamengo.

Emerson Royal chega para substituir Wesley

Emerson Royal chega por 9 milhões de euros (Foto: Vitor Silva/CBF)

Emerson Royal chega ao Brasil na madrugada de sábado. O lateral-direito, que chega como reposição à saída de Wesley, vai trocar o Milan pelo clube carioca. Após desembarcar no Rio de Janeiro, Royal fará exames médicos e assinará seu contrato com o Flamengo.

O brasileiro vinha negociando com o Besiktas, da Turquia, e tinha viagem marcada para concretizar a transferência. Havia, inclusive, acordo verbal entre o Milan e o clube turco, que chegaria por empréstimo com opção de compra. Contudo, o Fla entrou na jogada e mudou o cenário.

O Rubro-Negro irá desembolsar cerca de nove milhões de euros (R$ 58 milhões na cotação atual) por parte dos direitos econômicos de Emerson Royal. O acerto foi inicialmente publicado pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmado pelo Lance!.

O Flamengo enfrenta o Atlético-MG no domingo (27), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. O jogo é válido pela 17ª rodada do Brasileirão e, em caso de vitória, o Flamengo pode reassumir a liderança da competição se o Cruzeiro não derrotar o Juventude em Minas Gerais.

