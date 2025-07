Confira palpites da live do Lance! para a 17ª rodada do Brasileirão

Durante o "Lance a Lance!" desta sexta-feira (25), a nossa equipe deu os seus palpites para a 17ª rodada do Brasileirão. Dez jogos agitam o fim de semana do futebol brasileiro. Participaram da dinâmica João Pedro Sombra, Pedro Werneck e Rafael Mello. Confira a dinâmica no vídeo abaixo, a partir de 01:08:13.

Botafogo x Corinthians

JP Sombra: Botafogo 2 x 1 Corinthians

Pedro Werneck: Botafogo 2 x 0 Corinthians

Rafael Mello: Botafogo 2 x 0 Corinthians

Mirassol x Vitória

JP Sombra: Mirassol 2 x 2 Vitória

Pedro Werneck: Mirassol 2 x 0 Vitória

Rafael Mello: Mirassol 1 x 1 Vitória

Fortaleza x Bragantino

JP Sombra: Fortaleza 2 x 1 Bragantino

Pedro Werneck: Fortaleza 1 x 1 Bragantino

Rafael Mello: Fortaleza 0 x 1 Bragantino

Sport x Santos

JP Sombra: Sport 2 x 1 Santos

Pedro Werneck: Sport 2 x 3 Santos

Rafael Mello: Sport 1 x 1 Santos

Palmeiras x Grêmio

JP Sombra: Palmeiras 3 x 1 Grêmio

Pedro Werneck: Palmeiras 4 x 0 Grêmio

Rafael Mello: Palmeiras 2 x 0 Grêmio

São Paulo x Fluminense

JP Sombra: São Paulo 0 x 1 Fluminense

Pedro Werneck: São Paulo 2 x 1 Fluminense

Rafael Mello: São Paulo 2 x 0 Fluminense

Cruzeiro x Ceará

JP Sombra: Cruzeiro 2 x 2 Ceará

Pedro Werneck: Cruzeiro 3 x 1 Ceará

Rafael Mello: Cruzeiro 3 x 0 Ceará

Internacional x Vasco

JP Sombra: Internacional 1 x 0 Vasco

Pedro Werneck: Internacional 1 x 0 Vasco

Rafael Mello: Internacional 2 x 0 Vasco

Bahia x Juventude

JP Sombra: Bahia 3 x 0 Juventude

Pedro Werneck: Bahia 3 x 0 Juventude

Rafael Mello: Bahia 2 x 0 Juventude

Flamengo x Atlético-MG

JP Sombra: Flamengo 3 x 1 Atlético-MG

Pedro Werneck: Flamengo 3 x 0 Atlético-MG

Rafael Mello: Flamengo 2 x 0 Atlético-MG

Situação do Brasileirão

Dez confrontos da 17ª rodada do Brasileirão serão disputados em dois dias. No entanto, apenas cinco times terminarão o fim de semana com 17 partidas realizadas, já que diversos compromissos foram adiados ao longo do torneio. No momento, o Cruzeiro lidera, com um ponto e um jogo a mais que o Flamengo.

Os jogos da 17ª rodada do Brasileirão

Botafogo x Corinthians

Sábado (26), às 18h30 (de Brasília)

Nilton Santos - Rio de Janeiro (RJ)

Mirassol x Vitória

Sábado (26), às 18h30 (de Brasília)

Maião - Mirassol (SP)

Fortaleza x Bragantino

Sábado (26), às 18h30 (de Brasília)

Castelão - Fortaleza (CE)

Sport x Santos

Sábado (26), às 18h30 (de Brasília)

Ilha do Retiro - Recife (PE)

Palmeiras x Grêmio

Sábado (26), às 21h (de Brasília)

Allianz Parque - São Paulo (SP)

São Paulo x Fluminense

Domingo (27), às 16h (de Brasília)

Morumbis - São Paulo (SP)

Cruzeiro x Ceará

Domingo (27), às 16h (de Brasília)

Mineirão - Belo Horizonte (MG)

Internacional x Vasco

Domingo (27), às 18h30 (de Brasília)

Beira-Rio - Porto Alegre (RS)

Bahia x Juventude

Domingo (27), às 18h30 (de Brasília)

Arena Fonte Nova - Salvador (BA)

Flamengo x Atlético-MG

Domingo (27), às 18h30 (de Brasília)

Maracanã - Rio de Janeiro (RJ)

