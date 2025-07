São Paulo tem novidades em treino com Luiz Gustavo e Lucas Moura

O São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira (25) após a vitória contra o Juventude com duas boas novidades no SuperCT.

Luiz Gustavo e Lucas Moura participaram de parte do treino com bola no CT da Barra Funda nesta quinta-feira (25). Apesar da evolução, os dois jogadores ainda não têm prazo para retorno aos gramados e estão fora da partida contra o Fluminense.

Luiz Gustavo segue em recuperação do quadro de embolia pulmonar identificado em abril. Por orientação médica, ainda não está liberado para treinos com contato e tem sido reintegrado de forma gradual, sem antecipação de etapas.

Lucas Moura, por sua vez, trata um problema no joelho e passou por uma intervenção leve há cerca de uma semana. O meia-atacante realiza atividades sob supervisão da fisioterapia e de um médico especialista na área.

Não houve atualizações sobre os demais jogadores lesionados.

Reapresentação do São Paulo

Por conta do jogo desta quinta-feira, que aconteceu no estádio Alfredo Jaconi, os titulares fizeram um trabalho regenerativo a parte do restante do elenco.

Os outros jogadores trabalharam no gramado com o treinador Hernán Crespo. Crespo e sua comissão comandaram um treinamento físico e técnico.

Neste sábado, dia 26 de julho, o São Paulo faz um último trabalho antes de enfrentar o Fluminense. O Tricolor ocupa o 12º lugar, com 19 pontos. Os Tricolores se enfrentam domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis.

Luiz Gustavo treinou com bola (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

