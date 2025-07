Athletico empresta lateral-direito para time eliminado da Libertadores

O Athletico acertou o empréstimo do lateral-direito Hayen Palacios para o Nacional, do Uruguai, nesta sexta-feira (25). O jogador viaja nos próximos dias para assinar com o novo clube, que disputou a Libertadores deste ano.

Palacios, 25 anos, ficará emprestado ao time uruguaio até julho de 2026, com opção de compra fixado. Ele tem contrato com o Furacão até o fim do ano que vem.

Neste ano, o Nacional foi eliminado na fase de grupos da Libertadores, com a última posição do grupo F, com sete pontos em seis jogos - sequer conseguiu vaga na repescagem da Sul-Americana. No começo deste mês, a equipe perdeu a final do Apertura da Liga Uruguaia para o rival Peñarol, nos pênaltis, e agora jogará o Clausura.

Palacios perdeu espaço no Athletico

Palacios comemora gol pelo Athletico, na estreia do Paranaense, contra o Paraná. Foto: José Tramontin/Athletico

Palacios acertou com o Athletico em dezembro de 2024, vindo do Fortaleza, da Colômbia. O atleta colombiano teve passagens por outros times do país, como Envigado, Rionegro Aguilas, Alianza Petrolera e Atlético Nacional.

Em 2025, ele fez 20 jogos com a camisa rubro-negra, sendo 13 como titular, e marcou três gols, além de dar duas assistências. O atleta disputava posição com Dudu, outro contratado para a temporada, mas que sofreu com lesões.

Palacios não disputa um jogo desde 24 de abril, diante do Novorizontino, pela Série B. Depois disso, ele teve uma lesão no tornozelo, voltou a treinar em junho e sequer foi relacionado.

Na atual janela de transferência, de 10 de julho a 2 de setembro, o Athletico contratou o lateral-direito Gastón Benavídez para o setor. O atual titular é Kauã Moraes, da base.

Próximos jogos do Athletico na Série B

Com 24 pontos, o Athletico ocupa a nona posição e não vence há três jogos na Série B, com um empate e duas derrotas. A diferença para o G-4 é de cinco pontoss.