Entenda condição física e prazo de retorno de De la Cruz no Flamengo

Nico de la Cruz voltou a ser desfalque no Flamengo, após retorno tímido da entorse no joelho esquerdo sofrida em 18 maio, diante do Botafogo. Apesar de entrar em campo contra Bayern, São Paulo e Santos, o uruguaio sequer foi relacionado para os jogos contra Fluminense e Red Bull Bragantino por conta de problemas físicos.

Nesta sexta-feira (15), o clube informou que o meio-campista foi a foi liberado para ir ao Uruguai ficar com a família e só volta às atividades na segunda-feira (28). A decisão acontece após episódio envolvendo o agora ex-chefe do departamento médico rubro-negro, José Luiz Runco, que gerou polêmica com uma mensagem criticando a lesão do jogador, afirmando que o mesmo tem "problema irreparável no joelho direito". Segundo informações apuradas pelo Lance!, os vazamentos mexeram emocionalmente com o atleta.

Contudo, mesmo voltando a ser ausência, De la Cruz não apresenta nova lesão. O Flamengo observou as condições físicas do meia após três jogos em que ele participou e optou por dar um passo atrás no tratamento do joelho esquerdo, contundido em maio.

O clube está esfriando o processo de inflamação do local e voltou a realizar a drenagem. Com isso, o De la Cruz continuará sendo desfalque por cerca de três semanas. Por outro lado, o jogador está sem dor no joelho direito, região apontada por Runco como "irreparável".

O caso do uruguaio é parecido com o de Gonzalo Plata, entre o início de maio até a estreia no Mundial de Clubes. Na época, o equatoriano sofria com edema no joelho direito e, apesar de ter retornado contra o Botafogo-PB, voltou a ficar fora de ação por mais de um mês após reavaliação do departamento médico.

De la Cruz tem sofrido com problemas físicos no Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

