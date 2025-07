‘Coração cheio de gratidão’: Wesley se despede do Flamengo; veja

Chegou a hora do adeus. De malas prontas para a Roma, da Itália, o lateral-direito Wesley se despediu do Flamengo. Em suas redes sociais, nesta sexta-feira (25), o jogador publicou um vídeo com lances marcantes e uma carta aberta à torcida, na qual afirmou sair com o "coração cheio de gratidão" após "anos intensos".

'Uma vez Flamengo, sempre Flamengo': a despedida

No vídeo de despedida, que tem como trilha sonora a música "Nós Era Duro", do artista Chefin, Wesley incluiu a frase "Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Obrigado, Flamengo. Obrigado, Nação". Na legenda, o jogador relembrou sua trajetória.

— Foram anos intensos, de luta, conquistas, aprendizados e amadurecimento. O Flamengo me deu a chance de viver o sonho de milhões. Saio com o coração cheio de gratidão e a certeza de que dei meu máximo. Obrigado por tudo, Nação. Uh tererê, sou Flamengo até morrer — escreveu.

A 'volta por cima': da desconfiança à Seleção

A passagem de Wesley pelo Flamengo foi uma verdadeira montanha-russa. Ele se firmou como titular em 2023, mas conviveu com fortes críticas da torcida. O cenário se repetiu no início de 2024, quando o lateral chegou a ser alvo de protestos no Ninho do Urubu.

A "volta por cima" veio com a chegada do técnico Filipe Luís. Sob o comando do ex-lateral, Wesley evoluiu visivelmente, principalmente na parte defensiva, e se tornou peça importante na conquista da Copa do Brasil de 2024. A grande fase em 2025 foi coroada com o título da Supercopa do Brasil e a convocação para a Seleção Brasileira, primeiro por Dorival Júnior e, depois, por Carlo Ancelotti.

Agora, o Cria do Ninho parte para um novo desafio no futebol europeu.

Wesley e Marquinhos na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Números de Wesley com a camisa do Flamengo

⚔️Jogos disputados: 139

✅ Vitórias: 76 (55%)

🤝 Empates: 32 (23%)

❌ Derrotas: 31 (22%)

⚽ Gols marcados: 3

🏆 Títulos conquistados pelo Flamengo

Copa Libertadores da América: 2022

Copa do Brasil: 2022 e 2024

Campeonato Carioca: 2024 e 2025

Supercopa do Brasil: 2025

