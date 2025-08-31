Mau comportamento e brigas de adultos obrigam FPF a fechar portões de jogos do sub-11

Neste domingo (31), mais de 60 partidas do Campeonato Paulista das categorias sub-11 e sub-12 acontecem com portões fechados. A ausência de torcida, no entanto, não se deve à falta de público nos estádios ou problemas estruturais para receber torcedores, mas sim por uma determinação da Federação Paulista de Futebol (FPF) que vetou a presença da torcida por um mau comportamento de adultos durante os jogos protagonizados pelas crianças.

As brigas nas arquibancadas têm se tornado constantes e escalado cada vez mais, o que fez a FPF decidir por adotar uma medida educativa em conjunto com o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Paulista (TDJ-SP) para afastar os torcedores dos estádios.

De acordo com levantamento divulgado pela FPF e pelo TJD-SP, foram registradas 46 ocorrências nas arquibancadas de mau comportamento de torcedores durante jogos das categorias sub-11 e sub-12. O Paulista iniciou as disputas no mês de junho. O número chamou a atenção das autoridades porque já superou a marca de ocorrências de todo o campeonato de 2024, que foi de 34 registros.

Segundo comunicado da federação, as ocorrências incluem ofensas a crianças, como crimes de injúria racial e homofobia-, brigas, ameaças e outros atos de violência e hostilidade, a maioria praticada por pais e responsáveis das crianças. A medida é válida para a rodada de 31 de agosto e 7 de setembro.

Fábio Moraes, diretor executivo de Competições da FPF, destaca que a prática do futebol nessa faixa de idade tem um objetivo que não condiz com os comportamentos e o clima gerado pelos torcedores nas arquibancadas e que a medida reforça o compromisso da entidade na formação dos jovens jogadores.

- Essa é uma medida educativa, que reforça nosso compromisso em colocar a integridade e a formação das crianças acima de qualquer outro interesse. O futebol nessa faixa etária deve ser sinônimo de aprendizado, convivência, diversão e alegria, e é esse padrão de arquibancada que trabalharemos para garantir. Quando atitudes de torcedores ameaçam esse ambiente, precisamos agir. Pais, educadores, dirigentes: precisamos ser e dar exemplo para as crianças - explica o dirigente.

A primeira fase do Campeonato Paulista tem 18 rodadas nas duas categorias. As partidas da 16ª e 17ª serão com portões fechados e envolvem estádios em diversas partes do estado de São Paulo. A competição reúne os principais clubes da capital e do interior além de outras equipes com pouca força na categoria profissional, mas que são referências na formação de jogadores nas competições de base.

São Paulo foi o campeão paulista sub-11 de 2024. (Foto: Fernanda Luz/Ag. Paulistão)

Campanha de conscientização da FPF

Em dezembro de 2024, a FPF lançou uma campanha especial direcionada aos pais das crianças que disputam os campeonatos estaduais de base e tinha como objetivo gerar uma reflexão e conscientizar os pais sobre seus atos nas arquibancadas. O vídeo simulava o comportamento agressivo de alguns pais de crianças em jogos das categorias infantis do Campeonato Paulista.

Na peça, alguns adultos são convidados a ler em um tablet frases como "você não acerta uma, seu burro!", supostamente ditas a crianças por professores em salas de aula. Na sequência, os pais descobrem que são frases colhidas em jogos das categorias de base, ditas por responsáveis diretos e familiares de crianças durante os jogos.