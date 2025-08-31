Mau comportamento e brigas de adultos obrigam FPF a fechar portões de jogos do sub-11
Federação adotou medida para frear ocorrências por brigas e problemas nas arquibancadas dos estádios
Neste domingo (31), mais de 60 partidas do Campeonato Paulista das categorias sub-11 e sub-12 acontecem com portões fechados. A ausência de torcida, no entanto, não se deve à falta de público nos estádios ou problemas estruturais para receber torcedores, mas sim por uma determinação da Federação Paulista de Futebol (FPF) que vetou a presença da torcida por um mau comportamento de adultos durante os jogos protagonizados pelas crianças.
As brigas nas arquibancadas têm se tornado constantes e escalado cada vez mais, o que fez a FPF decidir por adotar uma medida educativa em conjunto com o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Paulista (TDJ-SP) para afastar os torcedores dos estádios.
De acordo com levantamento divulgado pela FPF e pelo TJD-SP, foram registradas 46 ocorrências nas arquibancadas de mau comportamento de torcedores durante jogos das categorias sub-11 e sub-12. O Paulista iniciou as disputas no mês de junho. O número chamou a atenção das autoridades porque já superou a marca de ocorrências de todo o campeonato de 2024, que foi de 34 registros.
Segundo comunicado da federação, as ocorrências incluem ofensas a crianças, como crimes de injúria racial e homofobia-, brigas, ameaças e outros atos de violência e hostilidade, a maioria praticada por pais e responsáveis das crianças. A medida é válida para a rodada de 31 de agosto e 7 de setembro.
Fábio Moraes, diretor executivo de Competições da FPF, destaca que a prática do futebol nessa faixa de idade tem um objetivo que não condiz com os comportamentos e o clima gerado pelos torcedores nas arquibancadas e que a medida reforça o compromisso da entidade na formação dos jovens jogadores.
- Essa é uma medida educativa, que reforça nosso compromisso em colocar a integridade e a formação das crianças acima de qualquer outro interesse. O futebol nessa faixa etária deve ser sinônimo de aprendizado, convivência, diversão e alegria, e é esse padrão de arquibancada que trabalharemos para garantir. Quando atitudes de torcedores ameaçam esse ambiente, precisamos agir. Pais, educadores, dirigentes: precisamos ser e dar exemplo para as crianças - explica o dirigente.
A primeira fase do Campeonato Paulista tem 18 rodadas nas duas categorias. As partidas da 16ª e 17ª serão com portões fechados e envolvem estádios em diversas partes do estado de São Paulo. A competição reúne os principais clubes da capital e do interior além de outras equipes com pouca força na categoria profissional, mas que são referências na formação de jogadores nas competições de base.
Campanha de conscientização da FPF
Em dezembro de 2024, a FPF lançou uma campanha especial direcionada aos pais das crianças que disputam os campeonatos estaduais de base e tinha como objetivo gerar uma reflexão e conscientizar os pais sobre seus atos nas arquibancadas. O vídeo simulava o comportamento agressivo de alguns pais de crianças em jogos das categorias infantis do Campeonato Paulista.
Na peça, alguns adultos são convidados a ler em um tablet frases como "você não acerta uma, seu burro!", supostamente ditas a crianças por professores em salas de aula. Na sequência, os pais descobrem que são frases colhidas em jogos das categorias de base, ditas por responsáveis diretos e familiares de crianças durante os jogos.
