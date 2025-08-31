Palmeiras quer retomar equilíbrio no clássico e mira vitória em último Derby de 2025

Palmeiras e Corinthians se enfrentam pela sétima vez na temporada neste domingo (31). O clássico paulista já decidiu Campeonato Paulista, protagonizou as oitavas de final da Copa Do Brasil e tem o alvinegro como o grande vencedor dos confrontos em 2025. O lado alviverde venceu apenas um dos seis jogos até aqui, válido pela terceira rodada do Brasileirão, na Arena Barueri. Agora, a equipe quer retomar o equilíbrio nos duelos com o rival e encerrar a temporada com mais três pontos no Campeonato Brasileiro.

Dos seis encontros, dois foram na Neo Química Arena, onde acontece o jogo deste domingo, e terminaram com um empate sem gols na decisão do estadual e uma derrota por 1 a 0 na ida do mata-mata na Copa do Brasil. O confronto de logo ganha um peso importante em diversos aspectos que rondam o clássico paulista. A moral de derrotar o principal adversário é o destaque, claro, mas o Palmeiras também pode sair da partida outros pontos positivos na bagagem.

Em campo, o objetivo é ser mais letal e ter um ataque funcional, o que não aconteceu nos encontros com o Corinthians nesta temporada. Três gols feitos em seis jogos, com o agravante que o sistema ofensivo passou em branco nos confrontos decisivos, como a final do estadual e o duelo nas oitavas da copa. Marcou uma vez no primeiro clássico do ano, pela fase de grupos do Paulistão, e duas no jogo do Brasileirão. Agora, apesar de também ser válido pelos pontos corridos, ganha destaque e põe em prova o ataque de Abel Ferreira e os próprios jogadores.

Vitor Roque, por exemplo, demorou a enfrenar e passou em branco contra o maior rival do Palmeiras em todos os jogos até aqui. A seca passou, já são sete gols anotados com a camisa alviverde, e o camisa 9 chega para o confronto em crescente. Se positivo, o desempenho em campo impulsiona ainda mais o momento do centroavante. Flaco López chega também embalado com cinco gols em cinco jogos e pode reafirmar seu espaço como titulat do elenco.

Fora das quatro linhas, o resultado positivo significa objetivamente mais três pontos na tabela e manutenção do Palmeiras na cola do Flamengo, líder, e à frente do Cruzeiro, terceiro colocado, que são os rivais imediatos na briga pelo título brasileiro deste ano. Com 42 pontos, tem um jogo a menos que o rubo-negro e dois a menos que time mineiro. Ainda tem mais distante no retrovisor o Bahia, que fecha o G4 com 36 pontos e a mesma quantidade de jogos.

Apesar de não poder comemorar a liderança oficial, já que precisa disputar o confronto atrasado, o Palmeiras faz seu melhor início de Brasileirão nos pontos corridos. Está pontuando melhor do que nos quatro anos em que foi campeão nacional: 36 pontos em 2016, 33 em 2018, 39 em 2022 e 34 em 2023.

Ainda assim, vive uma temporada conturbada, de altos e baixos, críticas e elogios a todos os níveis de comando do clube. Por isso, triunfar na casa do rival reforça a atual postura de quem está na ponta do projeto do Palmeiras, a diretoria. Manter Abel Ferreira independente das eliminações é um recado dado por Leila Pereira, que espera ter uma recompensa pontual neste domingo.

Vitor Roque busca primeiro gol diante do Corinthians. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Mudanças no Palmeiras e no Corinthians

Para o jogo, Abel Ferreira deve fazer uma mudança pontual no meio-campo e colocar Aníbal Ferreira como titular após o argentino cumprir suspensão. Outra troca pode acontecer na lateral, com o retorno de Giay ao onze inicial na vaga de Khellven. As ausências são Raphael Veiga por dores no púbis, além dos desfalques de longo prazo, como Paulinho e Bruno Rodrigues.

No treino, o elenco assistiu um vídeo com orientações técnicas e táticas da comissão de Abel Ferreira e depois foi ao campo. Fez trabalho tático de construção de jogo e ensaiou bolas paradas. Para o time titular, o Palmeiras deve entrar em campo com Weverton, Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Do lado do rival, Memphis Depay deve retornar ao time titular e jogar ao lado de Garro, mas Dorival Jr. segue sem Carrillo e Yuri Alberto. Outros nomes que serão desfalque são Matheus Bidu, amarelado pela terceira vez, e Martínez, no meio, lesionado.