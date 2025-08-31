Corinthians pode repetir feito diante do Palmeiras após 25 anos
O Timão enfrenta o rival pela sétima vez no ano
O Corinthians enfrenta o Palmeiras neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O clássico será o último entre os rivais nesta temporada, que teve resultados favoráveis ao Timão nos confrontos diretos.
Foram seis partidas neste ano, com três vitórias do Timão, dois empates e apenas um triunfo do lado alviverde. O clube alvinegro conquistou o título do Paulistão sobre o Palmeiras, e ainda eliminou o rival das oitavas de final da Copa do Brasil.
O Timão não vence quatro vezes o Palmeiras na mesma temporada desde 2000. Naquele ano, o clube alvinegro bateu o rival pelo Torneio Rio-SP, Libertadores, Paulistão e Brasileirão. O Corinthians busca o feito inédito no século e uma consolidação sobre o rival neste ano.
Soberania
A temporada lavou a alma da Fiel. Nos últimos anos, o Timão teve dificuldades contra o Palmeiras de Abe Ferreira. Ao todo foram 20 partidas, com oito vitórias do Verdão, sete empates e cinco vitórias alvinegras.
Em 2024, venceu o Palmeiras por 2 a 0 na Neo Química Arena e quebrou um jejum de dois anos sem vitórias sobre o rival. O atual elenco conseguiu manter o ímpeto neste ano, inclusive com duas vitórias no Allianz Parque, 1 a 0 no Paulistão, e 2 a 0 na Copa do Brasil.
Confrontos entre Corinthians e Palmeiras em 2025
- Palmeiras 1 x 1 Corinthians - Allianz Parque - Paulistão
- Palmeiras 0 x 1 Corinthians - Allianz Parque - Paulistão
- Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Neo Química Arena - Paulistão
- Palmeiras 2 x 0 Corinthians - Arena Barueri - Campeonato Brasileiro
- Corinthians 1 x 0 Palmeiras - Neo Química Arena - Copa do Brasil
- Palmeiras 0 x 2 Corinthians - Allianz Parque - Copa do Brasil
