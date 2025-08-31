menu hamburguer
Corinthians pode repetir feito diante do Palmeiras após 25 anos

O Timão enfrenta o rival pela sétima vez no ano

imagem cameraCorinthians eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 31/08/2025
07:30
  • Matéria
  Mais Notícias

O Corinthians enfrenta o Palmeiras neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O clássico será o último entre os rivais nesta temporada, que teve resultados favoráveis ao Timão nos confrontos diretos.

Foram seis partidas neste ano, com três vitórias do Timão, dois empates e apenas um triunfo do lado alviverde. O clube alvinegro conquistou o título do Paulistão sobre o Palmeiras, e ainda eliminou o rival das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Timão não vence quatro vezes o Palmeiras na mesma temporada desde 2000. Naquele ano, o clube alvinegro bateu o rival pelo Torneio Rio-SP, Libertadores, Paulistão e Brasileirão. O Corinthians busca o feito inédito no século e uma consolidação sobre o rival neste ano.

Timão venceu o Palmeiras em três oportunidades nesta temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Soberania

A temporada lavou a alma da Fiel. Nos últimos anos, o Timão teve dificuldades contra o Palmeiras de Abe Ferreira. Ao todo foram 20 partidas, com oito vitórias do Verdão, sete empates e cinco vitórias alvinegras.

Em 2024, venceu o Palmeiras por 2 a 0 na Neo Química Arena e quebrou um jejum de dois anos sem vitórias sobre o rival. O atual elenco conseguiu manter o ímpeto neste ano, inclusive com duas vitórias no Allianz Parque, 1 a 0 no Paulistão, e 2 a 0 na Copa do Brasil.

Confrontos entre Corinthians e Palmeiras em 2025

  • Palmeiras 1 x 1 Corinthians - Allianz Parque - Paulistão
  • Palmeiras 0 x 1 Corinthians - Allianz Parque - Paulistão
  • Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Neo Química Arena - Paulistão
  • Palmeiras 2 x 0 Corinthians - Arena Barueri - Campeonato Brasileiro
  • Corinthians 1 x 0 Palmeiras - Neo Química Arena - Copa do Brasil
  • Palmeiras 0 x 2 Corinthians - Allianz Parque - Copa do Brasil

circulo com pontos dentroTudo sobre

  Mais Notícias
