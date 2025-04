Maringá e Atlético-MG estão escalados para o confronto de logo mais pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Willie Davids, em Maringá. A partida será transmitida pela Prime Vídeo (streaming).

O zagueiro Ronald, que cumpriu suspensão na Série C, no sábado, volta ao time. Jorge Castilho manteve a mesma formação que vem utilizando nas últimas partidas.

Maringá: Rafael William; Tito, Vilar e Max Miller; Raphinha, Ronald, Buga, Léo Ceará e Negueba; Matheus Moraes e Maranhão.

O DM do Galo tem sete nomes no momento; são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Lyanco (lesão no músculo adutor da coxa esquerda) Gabriel Menino (lesão no ligamento colateral medial), Alan Franco (contusão óssea), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito) e Caio Maia (cirurgia no joelho direito).

Com todas essas lesões, Cuca manda o que tem de melhor a campo. O treinador segue com praticamente o esquema que utilizou contra o Mirassol.

Atlético: Everson; Natanael, Igor Rabello, Vitor Hugo e Junior Alonso; Fausto Vera, Rubens e Scarpa; Rony, Cuello e Hulk.

Escalação do Atlético-MG (Reprodução / Atlético)

As duas equipes estão na Copa do Brasil desde a primeira fase da competição. O Maringá estreou contra o Juventude e derrotou os gaúchos por 1 a 0. Cauã Tavares marcou o gol da classificação após cobrança de escanteio.

O Atlético por sua vez enfrentou o Tocantinópolis e venceu por 2 a 0. Hulk e Rony marcaram para o clube mineiro.

Na segunda fase, as duas equipes golearam em seus confrontos. O Maringá venceu o União-TO por 4 a 2. Os gols foram marcados por Maranhão, duas vezes, Zé Vitor e Moraes.

O Galo goleou o Manaus por 4 a 1, com gols de Alisson, Cuello, Rony e Deyverson. O primeiro e o quarto já não estão mais no clube.

Confira as informações do jogo entre Maringá e Atlético pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

MARINGÁ X ATLÉTICO

TERCEIRA FASE - JOGO DE IDA - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 29 de abril, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Willie Davids, em Maringá

📺 Onde assistir: Prime Vídeo (streaming)

🟨 Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL);

🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL);

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC).