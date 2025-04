Atlético-MG busca acabar com seca de vitórias como visitante

O Atlético-MG vai enfrentar o Maringá nesta terça-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Galo visita o Paraná e busca vencer para começar bem na eliminatória. Para isso, terá que acabar com uma seca que dura mais de dois meses.

A última vez que o Atlético venceu uma partida como visitante foi ainda no Campeonato Mineiro, no dia 22 de Fevereiro. Na oportunidade, o Galo derrotou o Tombense por 2 a 0. De lá para cá foram seis partidas, com três derrotas e três empates.

Nesta temporada, o Atlético não vem sendo um bom visitante. São 12 jogos fora de seus domínios, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas. Foram 11 gols marcados e oito sofridos.

Números do Galo como visitante em 2025

12 jogos 4 vitórias (a última há dois meses) 5 empates 3 derrotas 11 gols marcados 8 sofridos 47,2% de aproveitamento

Sequência fora de casa

O Atlético está em uma fase da temporada em que está com cinco partidas seguintes fora de Belo Horizonte. Já foram duas partidas, com dois empates.

23/04 - Caracas 1 x 1 Atlético - Sul-Americana - Estádio Olímpico de la UCV. Venezuela

26/04 - Mirassol 2 x 2 Atlético - Brasileirão - Estádio José Maria de Campos Maia

29/04 - Maringá x Atlético - Copa do Brasil - Estádio Willie Davids

05/05 - Juventude x Atlético - Brasileirão - Estádio Alfredo Jaconi

08/05 - Deportes Iquique x Atlético - Estádio Tierra de Campeones

Logística pesada

Após o empate contra o Mirassol, Cuca falou sobre a longa logística do Atlético recente. O treinador lamentou as longas viagens que o clube vem fazendo em curto período de tempo.

- Não é só a sequência. É logística, né? Nós na Sul-Americana não tivemos a fortuna de pegar jogos perto. Pegamos tudo 12 horas, e é muito… É, o avião é, mas com as pernas dobradas depois de jogo, é 12 pra lá, é 12 pra cá, você não recupera.

O DM do Galo tem sete nomes no momento; são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Lyanco (lesão no músculo adutor da coxa esquerda) Gabriel Menino (lesão no ligamento colateral medial), Alan Franco (contusão óssea), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito) e Caio Maia (cirurgia no joelho direito).