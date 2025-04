Maringá x Atlético-MG: oito mil ingressos vendidos para a Copa do Brasil

O Maringá vendeu mais de oito mil ingressos para o jogo contra o Atlético-MG na terça-feira (29), no estádio Willie Davids, pela terceira fase da Copa do Brasil. A comercialização foi iniciada na última quarta-feira (23) e ainda tem bilhetes à venda.

Os ingressos de Maringá x Atlético-MG estão sendo vendidos por R$ 120 na arquibancada descoberta e R$ 200 na arquibancada coberta, ambas de meia-entrada. Contudo, quem levar 1kg de alimento não perecível ou de ração para cães ou gatos tem direito a esse valor.

Esse benefício de pagar meia-entrada se estende também para crianças de 8 a 12 anos, estudantes, doadores de sangue, idosos entre 60 e 65 anos e torcedores do Galo. Crianças até 7 anos e 11 meses e idosos com mais de 65 anos não pagam.

A capacidade atual do Willie Davids é para 18.676 torcedores e os ingressos da partida estão disponíveis no site Ingresso Nacional, no aplicativo oficial do Maringá e nos pontos de venda da cidade.

Maringá x Atlético-MG não deve bater recorde do ano

A expectativa é de que a partida Maringá x Atlético-MG leve, ao menos, 10 mil pessoas ao Willie Davids. Esse público não bateria o recorde do ano.

Nesta temporada, os melhores números do Maringá foram no jogo de ida da final do Campeonato Paranaense contra o Operário, com 15.679 pagantes e uma renda de R$ 729.900,00. Por outro lado, por conta do preço do ingresso, o confronto da Copa do Brasil deve dar a maior arrecadação de 2025 ao Dogão.

Maringá x Atlético-MG: prováveis escalações

MARINGÁ: Rafael William; Cristovam, Vilar, Tito e Max Miller; Evanderson, Léo Ceará e Buga; Moraes, Maranhão e Negueba

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Júnior Alonso e Caio Paulista (Rômulo); Fausto Vera, Rubens e Gustavo Scarpa; Rony, Tomás Cuello e Hulk

Maringá e Atlético-MG na Copa do Brasil

Antes de enfrentar o Atlético-MG, o Maringá eliminou o Juventude (1 a 0) e o União-TO (4 a 2), ambos no Willie Davids. Já o Galo passou por Tocantinópolis (2 a 0, fora) e Manaus (4 a 1, casa).

Esse será o primeiro confronto entre as equipes na história. A partida da volta entre Maringá e Atlético-MG está marcada 21 de maio, às 21h30, no Mineirão.