Nesta terça-feira (29), o Maringá recebe o Atlético-MG em partida válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Willie Davids, em Maringá. A partida será transmitida pela Prime Vídeo (streaming).

As duas equipes estão na Copa do Brasil desde a primeira fase da competição. O Maringá estreou contra o Juventude e derrotou os gaúchos por 1 a 0. Cauã Tavares marcou o gol da classificação após cobrança de escanteio.

O Atlético por sua vez enfrentou o Tocantinópolis e venceu por 2 a 0. Hulk e Rony marcaram para o clube mineiro.

Na segunda fase, as duas equipes golearam em seus confrontos. O Maringá venceu o União-TO por 4 a 2. Os gols foram marcados por Maranhão, duas vezes, Zé Vitor e Moraes.

O Galo goleou o Manaus por 4 a 1, com gols de Alisson, Cuello, Rony e Deyverson. O primeiro e o quarto já não estão mais no clube.

Nesta segunda, o Atlético anunciou a lesão de Alan Franco, que será mais um desfalque na equipe para o confronto. Porém, Palacios e Igor Gomes retornam e são opções para a partida.

O DM do Galo tem sete nomes no momento; são eleu ireita), Cadu (cirurgia no joelho direito) e Caio Maia (cirurgia no joelho direito).

Confira as informações do jogo entre Maringá e Atlético pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

MARINGÁ X ATLÉTICO

TERCEIRA FASE - JOGO DE IDA - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 29 de abril, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Willie Davids, em Maringá

📺 Onde assistir: Prime Vídeo (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MARINGÁ: Rafael William; Cristovam, Vilar, Tito e Max Miller; Evanderson, Léo Ceará e Buga; Moraes, Maranhão e Edison Negueba

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Júnior Alonso e Caio Paulista (Rômulo); Fausto Vera, Rubens e Gustavo Scarpa; Rony, Tomás Cuello e Hulk.