No estádio Willie Davids, Maringá e Operário-PR empataram por 2 a 2 na tarde deste sábado (22), no primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense. O jogo, marcado por uma sucessão de reviravoltas, deixa a disputa pelo título aberta para a partida de volta. Ela será realizada no próximo sábado, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. O Operário saiu na frente abrindo vantagem com gols de Boschilia e Neto Paraíba, mas o Maringá igualou o placar com Max Miller e Matheus Moraes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Operário e Maringá, dois para lá e dois para cá

A partida foi um verdadeiro teste para os nervos dos torcedores, com ambos os times mostrando determinação e criando várias chances de gol. O Operário dominou o início do jogo, com Boschilia marcando de falta e Neto Paraíba ampliando o placar. No entanto, o Maringá reagiu antes do intervalo com um gol de Max Miller, validado após revisão pelo VAR, e empatou no começo do segundo tempo com Matheus Moraes.



Agora, a atenção se volta para o segundo e decisivo jogo no Germano Krüger. Uma vitória simples para qualquer lado será o suficiente para conquistar o campeonato. Em caso de empate, a decisão irá para a disputa de pênaltis, conforme estabelecido pelo regulamento do torneio.