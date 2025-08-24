Com desfalques, Ceni usa o que tem de melhor na escalação do Bahia contra o Santos
O Bahia está escalado para enfrentar o Santos às 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni tem o retorno de Everton Ribeiro, suspenso da última partida da competição, mas, por outro lado, o treinador sofre com o desfalque de três titulares do time.
O primeiro deles é Erick Pulga que, além de estar na fase final de recuperação da lesão na coxa, levou o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e está suspenso da partida deste domingo.
Os outros dois titulares que ficam de fora são Caio Alexandre, que saiu machucado do jogo contra o Ceará, na última quarta, e teve lesão na coxa detectada, e Gilberto, que treinou durante toda a semana na fisioterapia ao lado de Michel Araújo, mais um a desfalcar a equipe contra o Peixe. Nenhum deles foi relacionado, o que abriu vaga para os jovens David Martins e Roger, ambos meio-campistas da base.
A única alteração em relação ao jogo contra o Ceará, na última quarta, é a presença de Acevedo na vaga de Caio Alexandre.
Vale destacar que o goleiro João Paulo, a mais nova contratação do Bahia, não vai jogar contra o ex-time, já que ainda não está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A tendência é que a estreia seja nesta quinta, contra o Fluminense, pela Copa do Brasil.
Escalação de Bahia e Santos
Assim, a escalação do Bahia contra o Peixe é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e Willian José.
Já o Santos de Matheus Bachi entra em campo com: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Caballero, Barreal e Tiquinho Soares.
✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA x SANTOS
21ª RODADA DO BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Santos: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Mauricio Coelho Silva Penna (RS);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
