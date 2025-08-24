O Vitória está pronto para a partida contra o Flamengo, marcada para as 21h desta segunda-feira (horário de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. O técnico Fábio Carille segue com muitos desfalques por lesão, mas tem o retorno importante de dois titulares neste confronto.

A começar pelos lesionados, Jamerson, Kauan Coutinho e Rúben Ismael se recuperam de cirurgia e são ausências certas para a partida. Por outro lado, Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Romarinho e Baralhas ficaram em tratamento durante a semana e não devem entram em campo.

Além deles, o zagueiro Neris cumpre suspensão depois de ter sido expulso no último sábado, em partida contra o Juventude.

Por outro lado, o zagueiro Zé Marcos e o volante Ronald voltam ao time depois de cumprirem suspensão no duelo do último sábado. Quem também retorna é o volante Willian Oliveira, recuperado de lesão no joelho.

Diante da grande quantidade de desfalques, é provável que o atacante Lucas Braga siga improvisado na lateral direita. A outra opção é o zagueiro Edu, que também pode assumir a vaga que pertence a Raúl Cáceres e Claudinho, ambos lesionados.

Fábio Carille relacionou 23 jogadores para a partida, dentre eles o zagueiro Andrei, o volante Edenilson e o meia Wendell, todos da base.

Diante disso, a provável escalação do Vitória contra o Flamengo tem: Lucas Arcanjo; Lucas Braga (Edu), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller (Willian Oliveira), Pepê e Ronald (Aitor Cantalapiedra); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

Ronald em treino do Vitória; veja acima a provável escalação contra o Flamengo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como foi o último treino do Vitória?

O treinador Fábio Carille comandou trabalhos táticos e técnicos, além de realizar um treino voltado para posse de bola. Por fim, foi feita uma atividade com situações de jogo ofensivas e defensivas, com aprimoramento de bolas paradas.

FLAMENGO X VITÓRIA

21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: segunda, 25 de agosto de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir Flamengo x Vitória: Premiere e Sportv;

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Leonardo Henrique Pereira (MG);

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas (MG).