Valeu mais uma vez a participação de Pedro Raul. Com um gol do atacante, o quinto dele nos seis jogos que disputou pelo clube, o Ceará arrancou um empate com o Fortaleza por 1 a 1, na noite deste sábado (22), no Castelão, e conquistou o bicampeonato cearense. Lucas Sasha abriu para o Tricolor, justamente quando a equipe estava com um a menos - Gastón Ávila foi expulso no começo do segundo tempo. Mas o artilheiro igualou o placar minutos depois, dando números finais à decisão. O Alvinegro tinha vencido o jogo de ida por 1 a 0, na semana passada.

O título do Vozão desempata temporariamente a disputa pelo número total de títulos estaduais entre os rivais do Clássico-Rei: agora, o Ceará tem 47 conquistas contra 46 do Fortaleza.

Pedro Raul comemora o gol em Ceará x Fortaleza (foto: Stephan Eilert / Ceará SC)

Como foi o jogo

A decisão começou muito disputada, mas sem tantas chances claras de gol, já que as duas defesas estavam bem atentas. O acontecimento mais curioso do primeiro tempo foi aos 31 minutos, quando ao tentar evitar a chegada de Yago Pikachu, Matheus Bahia deixou o corpo em cima do rival do Fortaleza. O árbitro gaúcho da Fifa Rafael Rodrigo Klein aplicou um cartão vermelho direto, para desesperos dos jogadores alvinegros. Mas após recomendação do VAR, o juiz viu o vídeo e corrigou para amarelo. Mas os lances mais ameaçadores da etapa inicial foi com um chute de fora da área de Pikachu, e uma quase cabeçada de Pedro Raul. Praticamente uma chance para cada lado.

O Fortaleza voltou do intervalo com duas mudanças: saíram Bruno Pacheco e Brítez para a entrada de Diogo Barbosa e Gastón Ávila. Mas este último ficou apenas cinco minutos em campo. Em um lancde no meio de campo, deu uma tesoura em Fernando Sobral e foi expulso de campo. Ávila já estava sofrendo críticas da torcida tricolor por ter cometido o pênalti que resultou no gol da vitória do Ceará no jogo de ida.

Mas aos 13 minutos, após cobrança de escanteio, Tinga cabeceou e achou Lucas Sasha livre para completar para o gol. De início, a assistente Neuza Ines Back marcou impedimento, mas outra intervenção acertada, o VAR validou o gol. A alegria tricolor durou pouco. Aos 26, em cruzamento perfeito de Fabiano pela direita, o artilheiro Pedro Raul raspou a cabeça na bola e tirou completamente do goleiro, fazendo a bola tocar na trave antes de entrar e deixar tudo igual no jogo, mas voltar com a vantagem do Vozão na briga pelo título.

O que vem pela frente

As duas equipes nem tem tempo para comemorar ou lamentar. Já na quarta-feira (26) voltam a entrar em campo pela Copa do Nordeste. O Ceará faz um jogo atrasado contra o Bahia, na Fonte Nova, e o Fortaleza pega o CRB, no Castelão. No fim de semana, ambos estreiam na Série A do Brasileirão 2025. Enquanto o Tricolor recebe o Fluminense, o Vozão visita o Bragantino.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 x 1 FORTALEZA

FINAL - JOGO DE VOLTA - CAMPEONATO CEARENSE

🗓️ Data e horário: 22/3/2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Lucas Sasha, 13'/2ºT (FOR), Pedro Raul, 26'/2ºT (CEA)

🟨 Cartões amarelos: Matheus Bahia, Pedro Raul, Dieguinho e Fabiano Souza (CEA); Marinho, Brítez e Yago Pikachu (FOR)

🟥 Cartões vermelhos: Gastón Ávila (FOR)

⚽ ESCALAÇÕES

Ceará (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Lourenço), Fernando Sobral, Lucas Mugni (Rômulo); Aylon (Nicolas), Fernandinho (Galeano), Pedro Raul (Guilherme).

Fortaleza (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Brítez (Gastón Ávila), Titi, Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Lucas Sasha, Martínez (Renato Kayzer), Yago Pikachu; Marinho (Pochettino), Moisés (Mancuso), Lucero.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP)

4️⃣ Quarto árbitro: Rejane Caetano da Silva (Fifa-RJ)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)