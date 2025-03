Pablo decide, e Sport vence o Retrô na ida da final do Pernambucano

O Sport venceu o Retrô por 3 a 1 neste sábado (22), na Arena Pernambuco, pelo jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano. Lenny Lobado, Lucas Lima e Pablo fizeram os gols do Leão, enquanto Fernandinho e Radsley marcaram para a Fênix. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (26), na Ilha do Retiro.

Retrô x Sport: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de muitos passes errados e equilíbrio no número de chances para cada lado, mas com as melhores sendo do Sport. Logo aos oito minutos, Hereda cruzou pela direita para Lenny Lobato, que finalizou de peito, com desvio em Richard Franco, e abriu o placar. Já aos 37', veio o segundo do Leão. Após pênalti cometido por Gedeílson em Igor Cariús, Lucas Lima foi para a cobrança e balançou a rede dos mandantes.

A segunda etapa começou com reação relâmpago do Retrô. Na primeira chance, aos dois minutos, Radsley cobrou falta na área para Fernandinho diminuir de cabeça. Pouco depois, aos 5'/2ºT, foi a vez de Radsley bater da meia-lua, de frente para o gol, e igualar o placar na Arena Pernambuco.

O empate deixou o duelo aberto, e ambas equipes tiveram oportunidades de passar à frente no placar. Contudo, quem aproveitou a chance foi o Sport. Já aos 41 minutos, Pablo brigou com a defesa após cobrança de lateral na área e, já caído, conseguiu finalizar. O goleiro Fabian Volpi não reagiu, e o Leão conseguiu o gol da vitória no jogo de ida da final.

O que vem por aí?

Retrô e Sport voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (26), às 21h30, no jogo de volta da decisão do Campeonato Pernambucano.

