Marcos Braz anuncia saída do Remo após campanha histórica de acesso
Diretor de futebol estava no clube paraense desde o meio de 2025
O executivo de futebol Marcos Braz anunciou neste domingo (25) sua saída do Clube do Remo. A decisão foi comunicada por meio de suas redes sociais, onde o dirigente confirmou que não ocupa mais o cargo de diretor de futebol do Leão.
Em uma mensagem emocionada direcionada à torcida azulina, Braz agradeceu pela oportunidade e destacou os desafios enfrentados durante sua passagem pelo clube. "Fenômeno Azul, antes de qualquer coisa: muito obrigado!", iniciou o dirigente, ressaltando que sua trajetória no Remo esteve alinhada com os objetivos que havia traçado desde o início.
Marcos Braz afirmou que não faltaram empenho, trabalho e dedicação, e associou esse esforço ao retorno do clube à elite do futebol brasileiro.
- Talvez por isso recolocamos o Remo onde todo torcedor gostaria. O mesmo orgulho da arquibancada é o meu: de poder assistir o Remo na elite do futebol brasileiro - escreveu.
Marcos Braz foi anunciado como executivo de futebol do Clube do Remo no final de maio de 2025 e teve participação direta na campanha de ascensão do time paraense à Série A do Campeonato Brasileiro — feito que marcou o retorno do clube à elite nacional pela primeira vez desde 1994.
Com foco já na próxima temporada, o Remo iniciou o planejamento para 2026 e, até o momento, anunciou 11 reforços: Rafael Monti, Alef Manga, Carlinhos, João Lucas, Pikachu, Zé Ricardo, Patrick de Paula, Léo Andrade, Thalisson, Marlon e Patrick.
Encerrando sua mensagem, Braz deixou um recado de otimismo à torcida azulina:
- O Remo é gigante, e ainda tem muita coisa boa pra acontecer. Que 2026 seja vitorioso para o Leão, agora no lugar de onde nunca deveria ter saído.
