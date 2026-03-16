Atlético-MG enfrenta semana 'pesada' contra líderes do Brasileirão: confira a programação

O Atlético terá uma semana desafiadora no Campeonato Brasileiro, com dois confrontos contra equipes que ocupam a parte de cima da tabela. Após a derrota por 2 a 0 para o Vitória no último sábado (14), o Galo busca reagir na competição e terá pela frente adversários que lideram o campeonato.

O Atlético terá uma semana desafiadora no Campeonato Brasileiro, com dois confrontos contra equipes que ocupam a parte de cima da tabela. Após a derrota por 2 a 0 para o Vitória no último sábado (14), o Galo busca reagir na competição e terá pela frente adversários que lideram o campeonato.

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O início do Atlético no Brasileirão tem sido complicado. Nas seis primeiras rodadas, a equipe conquistou apenas uma vitória, além de dois empates e três derrotas. Com cinco pontos somados, o time ocupa a 16ª colocação, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Para tentar se recuperar, o Galo terá pela frente dois adversários da parte superior da tabela. O primeiro desafio será contra o São Paulo, na próxima quarta-feira (18), na Arena MRV. Em seguida, a equipe viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense no sábado (21), no Maracanã.

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O São Paulo lidera o Brasileirão com 16 pontos e ainda não perdeu na competição. Em seis partidas, o tricolor paulista soma cinco vitórias e um empate. Já o Fluminense aparece na terceira colocação, com 13 pontos, após quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.

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Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (16) - Treino na cidade do Galo às 10h

Terça-Feira (17) - Treino na cidade do Galo às 10h

Quarta-Feira (18) - Atlético x São Paulo às 20h - 7° rodada do Campeonato Brasileiro (Arena MRV)

Quinta-Feira (19) - Treino às 16h na Cidade do Galo

Sexta-Feira (20) - Treino na cidade do Galo às 10h / Viagem para o Rio de Janeiro

Sábado (21) - Fluminense x Atlético às 18h30 - 8° rodada do Campeonato Brasileiro (Maracanã) / Retorno para Belo Horizonte

Domingo (22) - Folga

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