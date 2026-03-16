Europeus reagem à demissão de Tite do Cruzeiro: 'Moedor de carnes'

A demissão de Tite do comando do Cruzeiro, anunciada na noite deste domingo (15) após o empate em 3 a 3 com o Vasco, no Mineirão, ganhou repercussão na imprensa europeia. O jornal espanhol "Diario AS" publicou uma análise sobre o episódio e o colocou como mais um exemplo da alta rotatividade de treinadores no futebol brasileiro, classificando o país como um "moedor de carnes" para os técnicos.

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O veículo destacou que Tite, que dirigiu a Seleção Brasileira nas Copas de 2018 e 2022 e passou pelo Flamengo em 2024, durou apenas quatro meses no banco de reservas da Raposa. Sua demissão ocorre após um início de Campeonato Brasileiro sem vitórias em seis rodadas, com apenas três pontos somados e a equipe ocupando a vice-lanterna da competição.

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Tite, ex- técnico do Cruzeiro, contra o Coritiba (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Gazetta Press)

Demissão de Tite e outros treinadores é classificado como 'moedor de carnes'

O jornal espanhol contextualizou a demissão de Tite em um cenário mais amplo: a instabilidade crônica nos bancos de reservas do Brasil. A publicação lembrou que, apenas em 2026, nomes como Filipe Luís (Flamengo) e Hernán Crespo (São Paulo) também foram despedidos. A eles, somam-se Juan Carlos Osorio (Remo), Fernando Diniz (Vasco) e Jorge Sampaoli (Atlético-MG).

O AS apontou que o crescimento financeiro do futebol brasileiro, impulsionado por investimentos pesados em contratações, elevou a exigência sobre os resultados de forma exponencial. O Cruzeiro, desde que passou a ser gerido por Pedro Lourenço, investiu forte para se tornar uma força na América do Sul, mas a pressão por retorno imediato tem cobrado seu preço.

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Com a saída de Tite, o Cruzeiro agora busca um novo nome no mercado. O auxiliar Wesley Carvalho assume interinamente enquanto a diretoria procura um substituto. Filipe Luís, demitido do Flamengo no início do mês, e Marcelo Gallardo, ex-River Plate, surgem como opções.

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