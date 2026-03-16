Imprensa europeia destaca Memphis e critica Neymar após Santos x Corinthians

O clássico entre Santos e Corinthians neste domingo (15), na Vila Belmiro, teve um protagonista e um antagonista claros para a imprensa europeia. O jornal espanhol "Diario AS" destacou a atuação decisiva de Memphis Depay, autor do gol do Timão no empate por 1 a 1, e fez duras críticas a Neymar, mais uma vez apagado em campo. O veículo estampou em sua manchete: "Memphis ofusca Neymar".

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A publicação ressalta que o Corinthians arrancou um ponto em Vila Belmiro graças a uma atuação decisiva do holandês, enquanto Neymar, mais uma vez, esteve longe de sua melhor forma e se tornou motivo de preocupação para um Santos que "vem afundando aos poucos". O time da casa soma apenas seis pontos em seis jogos no Campeonato Brasileiro e ainda não sabe se poderá contar com seu capitão e craque para as partidas mais exigentes.

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Memphis decide, Neymar desperdiça

O AS descreveu o calor intenso na Vila Belmiro como um fator que influenciou o jogo desde o primeiro minuto, com ritmo lento e esforço limitado. O Corinthians dominou a posse de bola, mas o Santos teve as chances mais claras. Foi nesse cenário que Memphis Depay mostrou por que é uma das maiores estrelas do Brasileirão. Após uma bela infiltração na área, o holandês desferiu um chute potente e preciso, descrito pelo jornal como "um gol que poucos conseguiriam igualar".

A resposta do Santos foi imediata, com Gabigol aproveitando um passe errado de Gabriel Paulista para empatar. O AS destacou a rapidez e a frieza do atacante na finalização. No segundo tempo, o cansaço e o calor cobraram seu preço, e o jogo se tornou cada vez mais desconexo. O Santos, com dois atacantes e dois pontas, começou a sentir os efeitos do desgaste, e a má fase obrigou o técnico Liendo a mudar sua formação.

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O jornal espanhol foi contundente ao analisar a atuação de Neymar. Mais compacto, mas igualmente sem inspiração, o Santos viu os minutos passarem enquanto os dois pontos escapavam das mãos na Vila Belmiro. O "AS" lembrou que apenas um cabeceio do camisa 10 poderia ter mudado o rumo da partida, mas a sorte e a forma física "não andam do lado do brasileiro ultimamente".

Neymar em clássico do Santos diante do Corinthians. (Foto: LUIS MOURA/Wpp/Gazeta Press)

A expulsão de Luan Peres a três minutos do fim deixou o Santos sem chances de reação, e o time passou a encarar o empate como um resultado satisfatório. Para o veículo, a partida só pode ser descrita como um revés que alimenta ainda mais as dúvidas sobre a forma de Neymar, "que está cada vez mais longe do seu melhor".

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