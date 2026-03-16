Castillo revela bastidores de acordo com Fluminense: 'Antes da final com Flamengo'

Rodrigo Castillo foi apresentado oficialmente pelo Fluminense nesta segunda-feira (16) no CT Carlos Castilho. O centroavante argentino de 27 anos de idade realizou exames médicos e assinou em definitivo com o Tricolor até o fim de 2030. Na coletiva, o jogador revelou detalhes da negociação.

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— Haviam entrado em contato comigo antes da final contra o Flamengo, mas a negociação acabou ficando um pouco parada naquele momento. Depois da final com o Flamengo, quando saímos campeões, foi quando o Fluminense decidiu ir mais forte pela minha contratação. A partir daí começaram negociações mais intensas. Os clubes precisaram entrar em acordo em relação aos valores e às condições do negócio. Como já restavam poucos dias de janela de transferências, tudo acabou sendo resolvido praticamente no último momento. Quando a negociação foi concluída, fiquei muito feliz, porque era um desafio que eu queria ter na minha carreira. Estou muito feliz por ter vindo para o Fluminense.

O jogador chega ao Fluminense com expectativa alta por parte da torcida devido ao valor da contratação. Castillo minimizou a pressão e falou também sobre o início de carreira com poucos gols.

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— No futebol argentino há menos jogos e as partidas costumam ser mais truncadas. Por isso, acredito que os atacantes acabam tendo menos gols ao longo da temporada, e isso faz com que, com o passar dos anos, a soma total de gols seja menor. Além disso, eu comecei mais tarde. Estreei profissionalmente aos 23 anos, então muitas coisas na minha carreira vieram um pouco depois do normal. Mas isso não quer dizer que eu não possa render aqui ou fazer gols. Estou tranquilo porque sinto que venho evoluindo com o passar dos anos. Acredito que estou preparado para esse desafio e que posso ir bem. Claro que é uma responsabilidade chegar a um clube como o Fluminense, ainda mais sabendo que o clube fez um investimento em mim. Mas eu tenho muita confiança no meu trabalho. Estou convencido de que vou me adaptar bem, que meus companheiros vão me ajudar e que os gols vão aparecer — disse Castillo, que falou sobre a pressão da chegada:

— Eu encaro isso com tranquilidade, mas claro que também é uma grande responsabilidade. Ao mesmo tempo, é um orgulho que um clube desse tamanho tenha feito essa contratação. Isso me deixa muito feliz, mas também consciente da responsabilidade. Como eu disse, o clube apostou em mim, fez um investimento importante, então quero corresponder dentro de campo. A ideia é ir me adaptando aos poucos, mas sabendo que tanto o clube quanto a torcida esperam que eu possa contribuir com a equipe da mesma forma que vinha fazendo no meu clube anterior.

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Reforço do Fluminense, Castillo é algoz do Flamengo

Castillo dominou o noticiário do futebol Sul-Americano nos últimos dias após o título da Recopa 2026 em cima do Flamengo. O rival do Tricolor viu o atacante argentino balançar as redes duas vezes nos jogos da decisão.

A busca por um centroavante vinha sendo uma das prioridades do departamento de futebol. Antes de chegar a Castillo, o clube tentou outros nomes para a posição, como Hulk, Bouanga, Cuello e Ávalos.

O que vem por aí?

Na próxima rodada do Brasileirão, o Fluminense realiza clássico com o Vasco no Maracanã, já nesta quarta-feira (18), às 21h30 (Brasília). No mesmo dia, porém duas horas antes, o Athletico-PR recebe o Cruzeiro na Arena da Baixada.

O Tricolor acertou a compra de 100% dos direitos econômicos do centroavante por US$ 10 milhões (cerca de R$ 51,7 milhões). O Fluminense ainda terá custos adicionais de questões burocráticas e bancárias.

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