Jogador do Fortaleza discute com torcedores no Castelão; vídeo

Pedro Augusto, jogador do Fortaleza, foi flagrado discutindo com torcedores do Ceará na arquibancada do Castelão, no jogo de ida da final do Campeonato Carense, neste sábado. A cena viralizou nas redes sociais após a derrota tricolor para o rival, por 1 a 0.

Nas imagens, o meia aparece discutindo com torcedores no setor Premium do Castelão, localizado no anel inferior do estádio. Ele teve que ser contido por seguranças do Leão que também estavam no local junto aos dirigentes, familiares e parte do elenco que não foi relacionado para o clássico deste sábado.

Veja o vídeo da discussão

O atleta teve que acompanhar a partida na arquibancada, já que não foi relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda para o primeiro duelo da decisão estadual. O jogador renovou seu contrato recentemente com o Leão. O novo vínculo vale até 2026.

Trajetória no Fortaleza

Pedro Augusto chegou ao Fortaleza em 2023 após passagem pelo Tondela, de Portugal. Desde então, defendeu o Leão em 68 jogos nos últimos dois anos, tendo dado uma assistência e ficado marcado por ter perdido o pênalti que decretou o vice-campeonato da Copa Sul-Americana 2023, quando a equipe perdeu para a LDU, do Equador.

O jogador, de 28 anos, foi revelado na base do São Paulo e também passou pelo São Bento antes de chegar ao futebol português. Ele se firmou no Tondela e fez mais de 100 partidas pela equipe portuguesa entre os anos de 2019 e 2023, depois disso desembarcou na capital cearense, onde está desde então.

Dentro do confronto contra o maior rival, o Fortaleza terá uma missão dificil e precisará vencer o Ceará por mais de dois gols de diferença para voltar o Campeonato Cearense. Caso vença por apenas um gol de diferença, a partida irá para a prorrogação e consequetemente para a disputa de penaltis, se a diferença continuar no placar agregado.