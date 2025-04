Um ditado popular no futebol diz que "um bom time começa por um bom goleiro". Foi assim que Botafogo e Fluminense conquistaram a América nos últimos anos, com John e Fábio sendo decisivos nos momentos mais importantes. Neste sábado (26), que também marca o Dia do Goleiro, as equipes se enfrentam às 21h, pelo Brasileirão.

Tanto o Alvinegro como o Tricolor são clubes com tradição de grandes arqueiros. De Manga e Castilho à John e Fábio, os clubes seguem tendo destaques defendendo suas metas. No entanto, os times e seus goleiros vivem momentos muito diferentes.

John e Botafogo buscam recuperação no clássico

O goleiro alvinegro, que foi um dos destaques da temporada de 2024 com os títulos do Brasileirão e da Libertadores, assim como o restante do elenco, vive queda brusca de desempenho. Nos dois últimos jogos, nas derrotas para Atlético-MG e Estudiantes (ARG), John falhou nos gols sofridos.

Diante da má fase individual e coletiva, John e Botafogo buscam a recuperação diante do Fluminense, para quem não perdem há mais de três anos, somando oito jogos de invencibilidade. Para quebrar a sequência negativa no Brasileirão - já são quatro jogos sem vencer -, o Glorioso confia na qualidade do arqueiro de 29 anos.

Apesar das falhas, o goleiro botafoguense ainda tem crédito. Vivendo o auge da carreira - que tem passagens por Santos e Valladolid, da Espanha -, John é um do trunfos do Botafogo para o Clássico Vovô visando a retomada da confiança em 2025.

Fábio e Fluminense buscam quebra de tabu diante do rival

Fábio em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Em 2022, quando chegou ao Fluminense, a idade de Fábio causava desconfiança em parte dos torcedores. No entanto, bastou alguns jogos para que caisse rapidamente nas graças da torcida tricolor. As grandes atuações, somadas aos futebol vistoso praticado pelos comandados de Fernando Diniz, fez o setor sul do Maracanã vislumbrar o ano histórico que viria pela frente.

Na temporada seguinte, Fábio comprovou que sua idade avançada não o atrapalhava em nada: velociade de reação, impulso, preparo e técnica continuavam (e continuam) afiados para agarrar um dos poucos títulos que não conquistou no Cruzeiro: a Libertadores da América.

O ano seguinte, embora tenha sido uma quebra de expectativa para todos no Fluminense, Fábio foi um dos poucos que se salvou diante de atuações muito abaixo de todos os jogadores do elenco. Não fosse seu trabalho debaixo das traves, o destino do Tricolor poderia ter sido outro. De toda forma, o goleiro manteve a boa fase individual, que segue em 2025 - com uma melhora significativa de desempenho coletivo.

Com a armadura tricolor, Fábio venceu duas vezes o clássico no ano em que chegou e depois o rival emplacou oito jogos de invencibilidade. Neste sábado (23), às 21h, no Estádio Nilton Santos, o Tricolor conta com seu goleiro experiente para quebrar este tabu.

Veja os números de Fábio e John nos títulos da Libertadores

John - Libertadores de 2024

10 jogos 10 gols sofridos 3 jogos sem sofrer gols 21 defesas (16 em chutes dentro da área) 68% bolas defendidas 1.6 cortes por jogo 10 duelos ganhos Nota Sofascore 6.86

Fábio - Libertadores 2023