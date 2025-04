Botafogo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Ficha do jogo BOT FLU 6ª Rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Sábado, 26 de abril de 2025, 21h (de Brasília) Local Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ) Árbitro Bruno Arleu de Araújo (RJ) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) Var Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Onde assistir

Em momentos distintos no Brasileirão, Botafogo e Fluminense fazem o clássico carioca neste sábado (26) válido pela 6ª rodada da competição. A partida, marcada para às 21h (de Brasília) no estádio Nilton Santos, terá transmissão do SporTV e Premiere.

Sem vencer há três jogos no Brasileirão e vindo de derrota na Liberadores, o Botafogo entra em campo pressionado. Um novo tropeço pode fazer o time encerrar a rodada na zona de rebaixamento e minar de vez o trabalho do técnico Renato Paiva, já bastante contestado.

O técnico do Botafogo tem três dúvidas para a partida com o Fluminense. Na zaga, Jair ainda sentia dores no tornozelo nessa sexta e será reavaliado antes da partida. As outras duas incertezas vêm de outros jogos: Alex Telles ou Cuiabano na ala esquerda, e Patrick de Paula ou Matheus Martins.

O Fluminense, por sua vez, tenta manter o bom momento. O time está invicto sob o comando de Renato Gaúcho, com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos. O treinador deve repetir o mesmo time dos últimos jogos.

Fluminense (de Arias) faz clássico com o Botafogo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLUMINENSE

6ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Sábado, 26 de abril de 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair (Danilo Barbosa), Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Artur; Savarino, Matheus Martins (Patrick de Paula) e Igor Jesus.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e PH Ganso; Arias, Germán Cano e Canobbio.