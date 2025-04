O Fluminense acertou a venda de Erick Nunes, volante de 21 anos, ao Cercle Brugge. O atleta estava emprestado desde 2024 e assinou vínculo definitivo com o clube belga até 2029.

No ano em que chegou ao Brugge, Erick precisou lidar com lesões e a dificuldade de adaptação a um país diferente. Passado esse momento, ganhou espaço e se tornou uma peça importante no time de Jimmy De Wulf.

Do Fluminense ao Brugge

Erick Nunes em campo pela base do Fluminense (Foto: Mailson Santana/FFC)

Erick chegou ao Fluminense em 2017, com 13 anos de idade. Em Xerém, conquistou 13 títulos: VR Cup e Taça Rio Sub-14; Copa Nike, duas Copas Brasil-Japão e a Paraguai Cup Sub-15; a taça Guilherme Embry Sub-16 e duas vezes o segundo turno da competição; Brasileirão, Copa Rio e a Taça Guanabara Sub-17; e o Carioca Sub-20 em 2022.

Em 2024, como o elenco profissional estava em grande parte de férias por conta do fim tardio da temporada de 2023 devido ao Mundial de Clubes, Erick chegou a se apresentar com a categoria principal para jogar o Carioca. No entanto, antes de entrar em campo, foi emprestado ao Cercle Brugge ainda em janeiro, aos 19 anos.

Pelo clube belga, o volante, que também pode atuar como lateral-direito, acumula 36 jogos, um gol e duas assistências. Pela liga nacional, disputou 30 partidas, sendo titular em 24 delas. O diretor técnico, Rembert Vromant, comentou a contratação em definitivo da jovem promessa tricolor:

- Desde a sua chegada, Erick mostrou um desenvolvimento impressionante. Ele combina velocidade, energia e habilidade técnica com uma boa mentalidade e isso encaixa perfeitamente com o "DNA Cercle". Ele só tem 21 anos e sem dúvidas trará grandes momentos para o clube. Estamos felizes que ele escolheu ficar mais tempo aqui. Também queria fazer um elogio ao nosso departamento de scout pela contribuição no crescimento do Erick.

