Botafogo e Fluminense voltarão a campo neste sábado (26) pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília), no Nilton Santos. Para o clássico, apesar do péssimo momento, o Glorioso se apega à longa série de vitórias sobre o rival. Do outro lado, Renato Gaúcho pregou foco total para quebrar o tabu. Desta forma, o LANCE! vem relembrar: como era o mundo na última vitória do Fluminense no Clássico Vovô?

A última celebração da torcida do Fluminense contra o Botafogo aconteceu no dia 26 de junho de 2022. Também no Nilton Santos, a equipe então comandada por Fernando Diniz venceu por 1 a 0 com gol do zagueiro Manoel.

O duelo válido pelo primeiro turno da edição de 2022 foi marcado por extrema superioridade tricolor. O Fluminense teve 80% de posse de bola, trocou 730 passes contra apenas 182 do Botafogo e acumulou chances desperdiçadas. Essa foi a última partida de Luiz Henrique, joia de Xerém, que virou ídolo do Glorioso em 2024 após as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Luiz Henrique se despediu do Fluminense em clássico com o Botafogo (Foto: Divulgação/Fluminense)

Já no segundo turno, após a janela de meio de ano da SAF, o Botafogo chegou a abrir 2 a 0 no Maracanã e cedeu o empate no fim - autor do gol foi Matheus Martins, hoje atacante do Alvinegro. Depois disso, foram sete vitórias consecutivas e muitas mudanças no mundo.

Como era o mundo na última vitória do Fluminense sobre o Botafogo?

O Fluminense não era campeão da Libertadores. Fred ainda era jogador profissional. John Textor ainda adaptava o Botafogo à realidade da SAF. Neymar e Messi ainda eram jogadores do Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo jogava no Manchester United. O Santos nunca tinha caído para a Série B. Quatro gigantes lutavam pelo acesso à elite: Bahia, Cruzeiro, Grêmio e Vasco. Rainha Elizabeth II, Jô Soares e Pelé eram vivos. O Brasil era presidido por Jair Bolsonaro. Fenômeno nas transmissões por streaming, a "CazéTV" não existia.

Para o clássico deste sábado, o Botafogo chega em meio a momento conturbado sob o comando de Renato Paiva, que não sabe o que é vencer há quatro jogos. O Fluminense, por sua vez, vem de empate fora de casa pela Sul-Americana, utilizando reservas, enquanto os titulares permaneceram no Rio em preparação para o jogo no Nilton Santos.