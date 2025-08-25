Maracanã promove mudança nas zonas de aquecimento

O Maracanã, gerido por Flamengo e Fluminense, vai modificar as zonas de aquecimento localizadas atrás dos gols, nos setores Norte e Sul. O objetivo é modernizar o sistema, oferecendo mais conforto e segurança para os atletas. Nesta terça (26), a gestão dará início à instalação de um novo gramado sintético, mais tecnológico e certificado pelo padrão Fifa QualityPro, que proporcionará maior qualidade durante as atividades dos jogadores.

A Gestão Fla-Flu optou pelo gramado FLX 50M, que conta com um sistema de amortecimento composto de um shock pad de manta asfáltica, combinado com uma espuma de polietileno reticulado de alto desempenho e borracha no preenchimento superficial.

- Essa renovação no sistema de gramático sintético de aquecimento vai proporcionar aos atletas uma superfície segura, confortável e dentro dos padrões de qualidade exigidos pelas confederações para a realização das atividades - explica Gabriel Rodrigues, Gerente Agrônomo do estádio.

Delegado da Conmebol critica gramado e marcações do Maracanã

A mudança será apenas para as áreas de aquecimento. O gramado de jogo permanece o mesmo. E esse gramado foi criticado na última semana. O árbitro de Fluminense e América de Cali, o venezuelano Alexis Adrian Herrera Hernandez, apontou condições ruins do campo, além de relatar o uso de sinalizadores. O expediente disciplinar foi aberto pela confederação sul-americana na quarta-feira, e o Fluminense tem até o dia 27 para apresentar sua defesa.

O relatório do delegado desta partida, o paraguaio Julio Cesar Zacarias Montiel, apontou com detalhes as condições do campo de jogo.

"Condições do campo de jogo: Ruim. Observações: As áreas pequenas e grandes estão em condições medianamente ruins e com falta de grama. O corte foi feito, mas não nas outras áreas do campo, que apresentam pequenos buracos sem cobertura de grama. As marcações dos escanteios ficaram desleixadas devido à correção da marcação anterior, que estava deficiente. O círculo central mede de 9,15 a 9,20 metros. As traves apresentam seções com arranhões na pintura. As traves e as redes sobressalentes estão muito sujas. O gramado não tem um verde uniforme em todas as suas áreas", diz o texto que embasa a abertura do expediente disciplinar, ao qual o Lance! teve acesso.