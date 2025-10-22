menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Bahia tem novidade na escalação para enfrentar o Internacional

Tricolor entra em campo na noite desta quarta-feira

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 22/10/2025
18:06
Vestiário do Bahia na Arena Fonte Nova Foto: Letícia Martins / EC Bahia
imagem cameraVestiário do Bahia na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bahia está escalado para a partida de logo mais às 19h (horário de Brasília), quando recebe o Internacional, na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Brasileirão. A principal novidade no time titular de Rogério Ceni é o retorno do lateral-esquerdo Luciano Juba.

continua após a publicidade

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Recuperado de um desconforto na coxa direita, o camisa 46 treinou normalmente com o grupo nesta terça-feira e volta ao onze inicial na vaga de Iago Borduchi.

A surpresa negativa é a ausência do zagueiro titular David Duarte, que sofreu um trauma na costela no segundo tempo do jogo contra o Grêmio e foi vetado pelo departamento médico. Gabriel Xavier assume a vaga na defesa.

continua após a publicidade

Por outro lado, o volante Caio Alexandre ainda trata lesão na coxa com exercícios na academia, enquanto Erick Pulga está em processo de transição física. Quem também iniciou a recuperação foi o capitão Everton Ribeiro, que volta gradualmente aos trabalhos depois de cirurgia para retirar um tumor da tireoide. Nenhum deles está na lista de relacionados.

Luciano Juba em treino do Bahia Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia
Luciano Juba em treino do Bahia; lateral volta a ser titular na escalação contra o Internacional (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Escalação de Bahia e Internacional

Assim, a escalação do Bahia contra o Internacional é a seguinte: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo; Ademir, Sanabria e Willian José.

continua após a publicidade

Já o Colorado vai a campo na noite desta quarta com: Ivan Quaresma; Alan Benítez, Mercado, Vitão e Victor Gabriel; Luis Otávio, Thiago Maia, Bruno Gomes e Bernabei; Vitinho e Rafael Borré.

BAHIA X INTERNACIONAL
14ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de outubro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Internacional: Premiere;
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias