Bahia tem novidade na escalação para enfrentar o Internacional

O Bahia está escalado para a partida de logo mais às 19h (horário de Brasília), quando recebe o Internacional, na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Brasileirão. A principal novidade no time titular de Rogério Ceni é o retorno do lateral-esquerdo Luciano Juba.

Recuperado de um desconforto na coxa direita, o camisa 46 treinou normalmente com o grupo nesta terça-feira e volta ao onze inicial na vaga de Iago Borduchi.

A surpresa negativa é a ausência do zagueiro titular David Duarte, que sofreu um trauma na costela no segundo tempo do jogo contra o Grêmio e foi vetado pelo departamento médico. Gabriel Xavier assume a vaga na defesa.

Por outro lado, o volante Caio Alexandre ainda trata lesão na coxa com exercícios na academia, enquanto Erick Pulga está em processo de transição física. Quem também iniciou a recuperação foi o capitão Everton Ribeiro, que volta gradualmente aos trabalhos depois de cirurgia para retirar um tumor da tireoide. Nenhum deles está na lista de relacionados.

Luciano Juba em treino do Bahia; lateral volta a ser titular na escalação contra o Internacional (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Escalação de Bahia e Internacional

Assim, a escalação do Bahia contra o Internacional é a seguinte: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo; Ademir, Sanabria e Willian José.

Já o Colorado vai a campo na noite desta quarta com: Ivan Quaresma; Alan Benítez, Mercado, Vitão e Victor Gabriel; Luis Otávio, Thiago Maia, Bruno Gomes e Bernabei; Vitinho e Rafael Borré.

BAHIA X INTERNACIONAL

14ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de outubro, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Internacional: Premiere;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).