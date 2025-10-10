menu hamburguer
Futebol Nacional

Maracanã: governo abre caminho para naming rights desejados por Flamengo e Fluminense

Dupla Fla-Flu busca parcerias para as vendas de naming rights do Mário Filho

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/10/2025
11:34
Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Responsáveis pela administração do Maracanã, Flamengo e Fluminense conversam desde o início deste ano sobre a possibilidade da venda de naming rights do estádio carioca. Diante deste cenário, o Governo do Rio de Janeiro deu um passo importante para esse processo: o início da análise técnica.

A secretaria da Casa Civil irá analisar, neste primeiro instante, o edital de concessão do Maracanã. Importante destacar que o estatuto não preve e nem proibe a negociação a venda de naming rights. A informação é do "Ge", confirmada pela reportagem do Lance!.

O que pode ser alterado no Maracanã?

Em uma hipotética venda de naming rights do Maracanã, o nome popular do estádio ganharia uma nova forma. Oficialmente, no entanto, seguiria com Estádio Jornalista Mário Filho.

Maracanã, casa de Flamengo e Fluminense (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)
Maracanã, casa de Flamengo e Fluminense (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

Além disso, qualquer mudança na estrutura do estádio precisará, obrigatoriamente, ser solicitada e aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). No Morumbis, estádio do São Paulo, por exemplo, houve uma pequena alteração na fachada do local, justamente pela alteração do nome.

São Paulo Morumbis
Fachada do Morumbis (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Flamengo e Fluminense conversam sobre o tema desde o início do ano

A dupla Fla-Flu vê com bons olhos a possibilidade. Em pelo menos duas reuniões com conselheiros do Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, comentou sobre o desejo da venda do naming rights. Recentemente, a SuperBet se mostrou ser uma grande candidata ao buscar o lugar de patrocinadora master do Rubro-Negro (já ocupa a posição no uniforme do Fluminense). A Betano, no entanto, foi quem fechou com o Fla.

Assim como o rival, o Tricolor também tem interesse pelo negócio. Os clubes cariocas são responsáveis pela administração do estádio pelos próximos 20 anos. 

Caso os administradores consigam o aval e negociem o nome do estádio, a mudança poderia gerar uma renda anual de R$ 70 milhões.

Há corrente contrária à venda de naming rights do Maracanã?

A resposta é sim! Por conta da simbologia, mística e importância do Maracanã para o futebol nacional e mundial, há o receio da venda do nome do estádio. O próprio governador do Rio, Cláudio Castro, abordou a temática em junho, mas garantiu que o Estado está aberto para essa possibilidade.

— Eu vejo com um pouco de ceticismo e dificuldade pelo fato de o Maracanã ser todo tombado. Tem que ver na legislação. O Maracanã é a casa do futebol brasileiro. Não sei se a torcida se acostumaria a chamar de outro nome. Mas o diálogo está 100% aberto — disse Cláudio Castro.

Além da venda do nome do estádio, nomeclaturas de setores do Maracanã também podem ser comerciados, com um cenário parecido com o que já aconteceu na Neo Química Arena (casa do Corinthians).

Setores da Neo Química Arena em 2022 (Foto: Divulgação)
Setores da Neo Química Arena em 2022 (Foto: Divulgação)

