Maracanã: governo abre caminho para naming rights desejados por Flamengo e Fluminense

Responsáveis pela administração do Maracanã, Flamengo e Fluminense conversam desde o início deste ano sobre a possibilidade da venda de naming rights do estádio carioca. Diante deste cenário, o Governo do Rio de Janeiro deu um passo importante para esse processo: o início da análise técnica.

A secretaria da Casa Civil irá analisar, neste primeiro instante, o edital de concessão do Maracanã. Importante destacar que o estatuto não preve e nem proibe a negociação a venda de naming rights. A informação é do "Ge", confirmada pela reportagem do Lance!.

O que pode ser alterado no Maracanã?

Em uma hipotética venda de naming rights do Maracanã, o nome popular do estádio ganharia uma nova forma. Oficialmente, no entanto, seguiria com Estádio Jornalista Mário Filho.

Maracanã, casa de Flamengo e Fluminense (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

Além disso, qualquer mudança na estrutura do estádio precisará, obrigatoriamente, ser solicitada e aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). No Morumbis, estádio do São Paulo, por exemplo, houve uma pequena alteração na fachada do local, justamente pela alteração do nome.

Fachada do Morumbis (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Flamengo e Fluminense conversam sobre o tema desde o início do ano

A dupla Fla-Flu vê com bons olhos a possibilidade. Em pelo menos duas reuniões com conselheiros do Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, comentou sobre o desejo da venda do naming rights. Recentemente, a SuperBet se mostrou ser uma grande candidata ao buscar o lugar de patrocinadora master do Rubro-Negro (já ocupa a posição no uniforme do Fluminense). A Betano, no entanto, foi quem fechou com o Fla.

Assim como o rival, o Tricolor também tem interesse pelo negócio. Os clubes cariocas são responsáveis pela administração do estádio pelos próximos 20 anos.

Caso os administradores consigam o aval e negociem o nome do estádio, a mudança poderia gerar uma renda anual de R$ 70 milhões.

Há corrente contrária à venda de naming rights do Maracanã?

A resposta é sim! Por conta da simbologia, mística e importância do Maracanã para o futebol nacional e mundial, há o receio da venda do nome do estádio. O próprio governador do Rio, Cláudio Castro, abordou a temática em junho, mas garantiu que o Estado está aberto para essa possibilidade.

— Eu vejo com um pouco de ceticismo e dificuldade pelo fato de o Maracanã ser todo tombado. Tem que ver na legislação. O Maracanã é a casa do futebol brasileiro. Não sei se a torcida se acostumaria a chamar de outro nome. Mas o diálogo está 100% aberto — disse Cláudio Castro.

Além da venda do nome do estádio, nomeclaturas de setores do Maracanã também podem ser comerciados, com um cenário parecido com o que já aconteceu na Neo Química Arena (casa do Corinthians).