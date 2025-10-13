Assim como os times aproveitam a Data Fifa para treinar, o Maracanã aproveitou o período sem jogos para realizar a manutenção do gramado. O estádio volta a receber partidas na quinta-feira (16), quando o Fluminense enfrenta o Juventude pelo Brasileirão.

O tratamento consiste em etapas de limpeza, corte, adubação e descompactação profunda do gramado, garantindo as melhores condições para a sequência da temporada. Nos 15 dias restantes de outubro, serão seis jogos no no estádio — dois do Flamengo e quatro do Fluminense.

A manutenção começou no dia seguinte ao show da banda Sorriso Maroto, que encheu o Maracanã no sábado (11). O palco foi montado atrás de um dos gols e o concerto recebeu mais de 60 mil pessoas, entre campo e arquibancada.

Maracanã recebe clássico com mando do Vasco

Na segunda metade do mês, o Maracanã terá uma sequência de jogos, começando nesta quinta feira (16), às 21h30, quando o Fluminense recebe o Juventude pela 28ª rodada do Brasileirão. No domingo (19), o Flamengo encara o Palmeiras e, no dia seguinte, o Flu pega o Vasco.

O mando de campo é vascaíno, mas o jogo será no Maraca devido ao acordo firmado entre o clube e o Consórcio formado pela dupla Fla-Flu. Com isso, o clássico será no estádio, com divisão de 50/50 para as torcidas.

Confira os jogos de outubro do Maracanã:

16/10: Fluminense x Juventude (Brasileirão)

19/10: Flamengo x Palmeiras (Brasileirão)

20/10: Vasco x Fluminense (Brasileirão)

22/10: Flamengo x Racing (Libertadores)

25/10: Fluminense x Internacional (Brasileirão)

29/10: Fluminense x Ceará (Brasileirão)

