Gramado do Maracanã recebe manutenção antes de sequência de Fla e Flu
Estádio recebe Fluminense x Juventude na quinta-feira (16)
Assim como os times aproveitam a Data Fifa para treinar, o Maracanã aproveitou o período sem jogos para realizar a manutenção do gramado. O estádio volta a receber partidas na quinta-feira (16), quando o Fluminense enfrenta o Juventude pelo Brasileirão.
O tratamento consiste em etapas de limpeza, corte, adubação e descompactação profunda do gramado, garantindo as melhores condições para a sequência da temporada. Nos 15 dias restantes de outubro, serão seis jogos no no estádio — dois do Flamengo e quatro do Fluminense.
A manutenção começou no dia seguinte ao show da banda Sorriso Maroto, que encheu o Maracanã no sábado (11). O palco foi montado atrás de um dos gols e o concerto recebeu mais de 60 mil pessoas, entre campo e arquibancada.
Maracanã recebe clássico com mando do Vasco
Na segunda metade do mês, o Maracanã terá uma sequência de jogos, começando nesta quinta feira (16), às 21h30, quando o Fluminense recebe o Juventude pela 28ª rodada do Brasileirão. No domingo (19), o Flamengo encara o Palmeiras e, no dia seguinte, o Flu pega o Vasco.
O mando de campo é vascaíno, mas o jogo será no Maraca devido ao acordo firmado entre o clube e o Consórcio formado pela dupla Fla-Flu. Com isso, o clássico será no estádio, com divisão de 50/50 para as torcidas.
Confira os jogos de outubro do Maracanã:
- 16/10: Fluminense x Juventude (Brasileirão)
- 19/10: Flamengo x Palmeiras (Brasileirão)
- 20/10: Vasco x Fluminense (Brasileirão)
- 22/10: Flamengo x Racing (Libertadores)
- 25/10: Fluminense x Internacional (Brasileirão)
- 29/10: Fluminense x Ceará (Brasileirão)
