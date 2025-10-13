menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Gramado do Maracanã recebe manutenção antes de sequência de Fla e Flu

Estádio recebe Fluminense x Juventude na quinta-feira (16)

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/10/2025
16:00
Gramado do Maracanã recebe manutenção duramte Data Fifa (Foto: Divulgação/Maracanã)
Gramado do Maracanã recebe manutenção durante Data Fifa (Foto: Divulgação/Maracanã)
  • Mais Notícias

Assim como os times aproveitam a Data Fifa para treinar, o Maracanã aproveitou o período sem jogos para realizar a manutenção do gramado. O estádio volta a receber partidas na quinta-feira (16), quando o Fluminense enfrenta o Juventude pelo Brasileirão.

O tratamento consiste em etapas de limpeza, corte, adubação e descompactação profunda do gramado, garantindo as melhores condições para a sequência da temporada. Nos 15 dias restantes de outubro, serão seis jogos no no estádio — dois do Flamengo e quatro do Fluminense.

A manutenção começou no dia seguinte ao show da banda Sorriso Maroto, que encheu o Maracanã no sábado (11). O palco foi montado atrás de um dos gols e o concerto recebeu mais de 60 mil pessoas, entre campo e arquibancada.

Maracanã recebe clássico com mando do Vasco

Na segunda metade do mês, o Maracanã terá uma sequência de jogos, começando nesta quinta feira (16), às 21h30, quando o Fluminense recebe o Juventude pela 28ª rodada do Brasileirão. No domingo (19), o Flamengo encara o Palmeiras e, no dia seguinte, o Flu pega o Vasco.

O mando de campo é vascaíno, mas o jogo será no Maraca devido ao acordo firmado entre o clube e o Consórcio formado pela dupla Fla-Flu. Com isso, o clássico será no estádio, com divisão de 50/50 para as torcidas.

Confira os jogos de outubro do Maracanã:

  • 16/10: Fluminense x Juventude (Brasileirão)
  • 19/10: Flamengo x Palmeiras (Brasileirão)
  • 20/10: Vasco x Fluminense (Brasileirão)
  • 22/10: Flamengo x Racing (Libertadores)
  • 25/10: Fluminense x Internacional (Brasileirão)
  • 29/10: Fluminense x Ceará (Brasileirão)

Gramado do Maracanã recebe manutenção durante a Data Fifa (Foto: Divulgação/Maracanã)
Gramado do Maracanã recebe tratamento na Data Fifa (Foto: Divulgação/Maracanã)

