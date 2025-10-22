Corinthians confia no retrospecto em casa para decisão com o Cruzeiro; veja números
Timão decide semifinal na Neo Química Arena
Sorteio da CBF definiu que o Corinthians decide a semifinal da Copa do Brasil como mandante. Nos dias 10 e 14 de dezembro, o Timão enfrenta o Cruzeiro por uma vaga na decisão da competição nacional. A primeira partida será no Mineirão.
Será a 49ª vez que o Corinthians decidirá um mata-mata na Neo Química Arena desde a inauguração do estádio, em 2014. Ao todo, o clube alvinegro saiu classificado em 36 dessas oportunidades, contra 13 eliminações.
Nesta temporada, o Corinthians decidiu cinco confrontos eliminatórias na Neo Química Arena, sendo três no Paulistão e duas na Copa do Brasil. O Timão mantém 100% de aproveitamento e busca se amparar no retrospecto recente para acreditar no título no final do ano.
100%
No Paulistão, o Corinthians superou Mirassol, Santos e Palmeiras na decisão, atuando em casa. Foram duas vitórias: 2 a 0 sobre o clube do interior, 2 a 1 contra o rival do litoral, e um empate sem gols na final, que garantiu o título.
Na Copa do Brasil, o Corinthians eliminou o Novorizontino na terceira fase, após vencer por 1 a 0 no jogo de volta. Nas quartas de final, o Timão bateu o Athletico Paranaense por 2 a 0 e avançou.
Confrontos eliminatórios vencidos pelo Corinthians na Neo Química Arena
- Bragantino – Copa do Brasil de 2014
- Ponte Preta – Campeonato Paulista de 2015 (quartas de final)
- Red Bull Brasil – Campeonato Paulista de 2016 (quartas de final)
- Fluminense – Copa do Brasil de 2016
- Luverdense – Copa do Brasil de 2017
- Botafogo-SP – Campeonato Paulista de 2017 (quartas de final)
- São Paulo – Campeonato Paulista de 2017 (semifinal)
- Ponte Preta – Campeonato Paulista de 2017 (final)
- Patriotas-COL – Copa Sul-Americana de 2017
- Bragantino – Campeonato Paulista de 2018 (quartas de final)
- São Paulo – Campeonato Paulista de 2018 (semifinal)
- Vitória-BA – Copa do Brasil de 2018
- Flamengo – Copa do Brasil de 2018 (semifinal)
- Avenida-RS – Copa do Brasil de 2019
- Ferroviária – Campeonato Paulista de 2019 (quartas de final)
- Ceará – Copa do Brasil de 2019
- São Paulo – Campeonato Paulista de 2019 (final)
- Chapecoense – Copa do Brasil de 2019 (quarta fase)
- Mirassol – Campeonato Paulista de 2020 (semifinal)
- Inter de Limeira – Campeonato Paulista de 2021 (quartas de final)
- Guarani – Campeonato Paulista de 2022 (quartas de final)
- Portuguesa-RJ – Copa do Brasil de 2022 (terceira fase)
- Atlético-GO – Copa do Brasil de 2022 (quartas de final)
- Fluminense – Copa do Brasil de 2022 (semifinal)
- Remo – Copa do Brasil de 2023 (terceira fase)
- Atlético-MG – Copa do Brasil de 2023 (oitavas de final)
- América-MG – Copa do Brasil de 2023 (quartas de final)
- América-RN – Copa do Brasil de 2024 (terceira fase)
- Bragantino – Copa Sul-Americana de 2024 (oitavas de final)
- Fortaleza – Copa Sul-Americana de 2024 (quartas de final)
- Universidad Central – Copa Libertadores de 2025 (segunda fase)
- Mirassol – Campeonato Paulista de 2025 (quartas de final)
- Santos – Campeonato Paulista de 2025 (semifinal)
- Palmeiras – Campeonato Paulista de 2025 (final)
- Grêmio Novorizontino – Copa do Brasil de 2025 (terceira fase)
- Athletico Paranaense – Copa do Brasil de 2025 (quartas de final)
