imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians confia no retrospecto em casa para decisão com o Cruzeiro; veja números

Timão decide semifinal na Neo Química Arena

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/10/2025
18:08
Jogadores do Corinthians disputam lance com atletas do Fortaleza com torcida ao fundo na Neo Química Arena
imagem cameraCorinthians semi (Foto: Marco Miatelo/AGIF)
Sorteio da CBF definiu que o Corinthians decide a semifinal da Copa do Brasil como mandante. Nos dias 10 e 14 de dezembro, o Timão enfrenta o Cruzeiro por uma vaga na decisão da competição nacional. A primeira partida será no Mineirão.

Será a 49ª vez que o Corinthians decidirá um mata-mata na Neo Química Arena desde a inauguração do estádio, em 2014. Ao todo, o clube alvinegro saiu classificado em 36 dessas oportunidades, contra 13 eliminações.

Nesta temporada, o Corinthians decidiu cinco confrontos eliminatórias na Neo Química Arena, sendo três no Paulistão e duas na Copa do Brasil. O Timão mantém 100% de aproveitamento e busca se amparar no retrospecto recente para acreditar no título no final do ano.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Torcida do Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Divulgação/ Corinthians)
100%

No Paulistão, o Corinthians superou Mirassol, Santos e Palmeiras na decisão, atuando em casa. Foram duas vitórias: 2 a 0 sobre o clube do interior, 2 a 1 contra o rival do litoral, e um empate sem gols na final, que garantiu o título.

Na Copa do Brasil, o Corinthians eliminou o Novorizontino na terceira fase, após vencer por 1 a 0 no jogo de volta. Nas quartas de final, o Timão bateu o Athletico Paranaense por 2 a 0 e avançou.

Confrontos eliminatórios vencidos pelo Corinthians na Neo Química Arena

  1. Bragantino – Copa do Brasil de 2014
  2. Ponte Preta – Campeonato Paulista de 2015 (quartas de final)
  3. Red Bull Brasil – Campeonato Paulista de 2016 (quartas de final)
  4. Fluminense – Copa do Brasil de 2016
  5. Luverdense – Copa do Brasil de 2017
  6. Botafogo-SP – Campeonato Paulista de 2017 (quartas de final)
  7. São Paulo – Campeonato Paulista de 2017 (semifinal)
  8. Ponte Preta – Campeonato Paulista de 2017 (final)
  9. Patriotas-COL – Copa Sul-Americana de 2017
  10. Bragantino – Campeonato Paulista de 2018 (quartas de final)
  11. São Paulo – Campeonato Paulista de 2018 (semifinal)
  12. Vitória-BA – Copa do Brasil de 2018
  13. Flamengo – Copa do Brasil de 2018 (semifinal)
  14. Avenida-RS – Copa do Brasil de 2019
  15. Ferroviária – Campeonato Paulista de 2019 (quartas de final)
  16. Ceará – Copa do Brasil de 2019
  17. São Paulo – Campeonato Paulista de 2019 (final)
  18. Chapecoense – Copa do Brasil de 2019 (quarta fase)
  19. Mirassol – Campeonato Paulista de 2020 (semifinal)
  20. Inter de Limeira – Campeonato Paulista de 2021 (quartas de final)
  21. Guarani – Campeonato Paulista de 2022 (quartas de final)
  22. Portuguesa-RJ – Copa do Brasil de 2022 (terceira fase)
  23. Atlético-GO – Copa do Brasil de 2022 (quartas de final)
  24. Fluminense – Copa do Brasil de 2022 (semifinal)
  25. Remo – Copa do Brasil de 2023 (terceira fase)
  26. Atlético-MG – Copa do Brasil de 2023 (oitavas de final)
  27. América-MG – Copa do Brasil de 2023 (quartas de final)
  28. América-RN – Copa do Brasil de 2024 (terceira fase)
  29. Bragantino – Copa Sul-Americana de 2024 (oitavas de final)
  30. Fortaleza – Copa Sul-Americana de 2024 (quartas de final)
  31. Universidad Central – Copa Libertadores de 2025 (segunda fase)
  32. Mirassol – Campeonato Paulista de 2025 (quartas de final)
  33. Santos – Campeonato Paulista de 2025 (semifinal)
  34. Palmeiras – Campeonato Paulista de 2025 (final)
  35. Grêmio Novorizontino – Copa do Brasil de 2025 (terceira fase)
  36. Athletico Paranaense – Copa do Brasil de 2025 (quartas de final)

