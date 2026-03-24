Maracanã inicia troca de gramado durante pausa da Data Fifa

Após uma sequência de 18 jogos em 60 dias desde o início da temporada 2026, o gramado do Maracanã passará por uma manutenção pré-programada durante a pausa de 10 dias sem jogos por conta da Data FIFA.

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Com o objetivo de manter a qualidade do campo e a boa jogabilidade, começou nesta terça-feira (24) a troca parcial da grande área norte, lugar de maior desgaste e menor velocidade de recuperação da grama. No local, serão colocados tapetes vindos direto de uma fazenda localizada em Saquarema.

Além disso, estão programados cortes verticais e helicoidais seguidos, que proporcionarão limpeza e uniformidade de todo o gramado, seguido de duas descompactações e um topdressing com sequência de adubações líquidas e granuladas intensivas. Estas ações vão garantir a recuperação do gramado e um significativo ganho de resistência para a sequências de jogos da temporada.

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Números do Maracanã antes da paralisação para a Data Fifa

Até o momento já foram realizados 18 jogos no Maracanã em 2026, com 57 gols assinalados: média de 3,2 gols por partida. O atacante Pedro, do Flamengo, é o principal goleador, com sete gols marcados. Logo depois aparecem Canobbio, Arrascaeta e Samuel Lino, todos com três gols.

O público total alcançou a marca de 668.055 torcedores presentes, entre janeiro e março, média de 37.114 por partida. O Flamengo disputou 10 jogos, somando seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Foram 28 gols marcados e média de 46.928 de público. OFluminense realizou 10 jogos, sete vitórias, dois empates e uma derrota. Ao todo 16 gols marcados e média de 31.461 de público.

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