Fabrício Bruno detona bandeirinha após empate do Cruzeiro: 'Quis ser protagonista'

O zagueiro Fabrício Bruno detonou a atuação do auxiliar do árbitro Andrés Rojas, que indicou a necessidade de expulsar Arroyo no início da segunda etapa de Universidad Católica x Cruzeiro. O defensor afirmou que o auxiliar interferiu excessivamente na decisão.

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– O critério tem que ser para os dois lados. Talvez o juiz nem tenha visto, se dependesse dele, nem amarelo daria. Mas o bandeirinha quis ser protagonista e chamou atenção. Ele nem teve coragem de ver no VAR. No início do jogo o Gerson levou um pisão no pé e ele só deu amarelo. É saber filtrar essas coisas, Libertadores tem disso – criticou Fabrício Bruno.

– Se tratando das circunstâncias do jogo, foi um ponto importante. Tivemos chances e oportunidades com 11. Depois da expulsão, jogando fora, em um campo sintético, forte no jogo aéreo. É um empate que nos deixa em uma situação com chances de nos classificarmos. Se perdêssemos sim, complicaria. Agora é focar no Brasileirão e depois na decisão na Bombonera – destacou o zagueiro.

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Universidad Católica x Cruzeiro

O Cruzeiro passou por cima das adversidades na madrugada desta quinta-feira (7) e conquistou um ponto fora de casa contra a Universidad Católica. Na Claro Arena, a Raposa ficou no 0 a 0 com os chilenos, mesmo jogando o segundo tempo todo com um jogador a menos depois que Arroyo foi expulso.

Universidad Católica-CHI x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o resultado, a Raposa fica na vice-liderança do Grupo D, com os mesmos sete pontos dos Cruzados, mas atrás por ter perdido no confronto direto. Abaixo, vem o Boca Juniors, com seis pontos. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam os argentinos, no dia 19, às 21h30 (de Brasília), na Argentina. Enquanto isso, os chilenos enfrentam o Barcelona-EQU, no dia 21.

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Antes o Cruzeiro enfrenta o Bahia neste sábado (9), às 21h (de Brasília), fora de casa e depois decide uma vaga nas oitavas de final contra o Goiás, no dia 12.

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