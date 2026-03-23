A principal disputa de titularidade do Fluminense em 2026 é entre Renê e Guilherme Arana. O recém-contratado chegou com status de jogador de Seleção Brasileira, mas ainda não conseguiu convencer o professor Luis Zubeldía, que afirmou ver Renê como um "jogador titular" após a vitória tricolor contra o Atlético-MG neste sábado (21).

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— O Renê para mim é titular. Claro que se não estiver bem, temos alternativas. É um jogador que eu gosto muito, porque não só defende bem, tem ofício para defender, mas ataca por dentro, por fora. Um jogador que o grupo escuta, tem experiência. O Renê ganhou meu respeito, é um jogador titular — disse Zubeldía, que falou sobre Arana:

— Mas as vezes escolho que jogue Arana, porque ele também é um grandíssimo jogador. Quando me perguntaram se eu queria ele aqui eu disse, 'claro, tem que trazer'. Dependendo um pouco da situação, do que acontece no campo, dos contextos, eu tomo a decisão. Hoje, como eu expliquei, para mim era importante ter energia em alguns setores do campo durante os 90 minutos, e só cabia escolher um jogador que não havia jogado a partida com o Vasco. Eu sabia que o treinador deles ia explorar os extremos, os dois extremos. Para esse jogo, não podia fazer duas mudanças, ou uma mudança nas laterais, porque sabia que os dois volantes podiam cansar, e que os meus dois pontas podiam cansar, e sabia que Castillo podia sentir o peso dos 90 minutos.

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Renê foi um dos melhores jogadores do Fluminense em 2025, se destacando principalmente pela regularidade. Com Mano Menezes, Renato Gaúcho e Zubeldía, o lateral foi titular incontestável. Para 2026, a diretoria contratou Arana com o objetivo de criar disputa na posição.

Por conta da carreira de Arana, com passagem pela Europa e pela Seleção Brasileira — o jogador , inclusive, tem como um dos grandes objetivos voltar a vestir a Amarelinha — a expectativa da torcida era de titularidade imediata. Mas, pela boa avaliação de Renê internamente, o Fluminense sabia que haveria uma disputa acirrada.

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Compare números de Renê e Arana em 2026

Renê:

11 jogos

2 assistências

1.4 passes decisivos por jogo

83% acerto no passe

21% acerto nos cruzamentos

1.9 desarmes por jogo

1.2 interceptações por jogo

4.4 bolas recuperadas por jogo

59% eficiência nos duelos

Nota Sofascore 6.91

Guilherme Arana

13 jogos

1 gol

0.6 passes decisivos por jogo

91% acerto no passe

25% acerto nos cruzamentos

0.8 desarmes por jogo

0.8 interceptações por jogo

2.4 bolas recuperadas por jogo

42% eficiência nos duelos

Nota Sofascore 6.85

Jogadores do Fluminense comemoram gol de Arana contra o Athletico-PR (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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O que vem por aí?

Após a vitória contra o Galo neste domingo (22), a próxima partida dos do time é apenas após a parada da Data Fifa. O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília).

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