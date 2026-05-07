Medina se destaca e vira 'coadjuvante de luxo' no Botafogo

A vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Racing-ARG passou pelos pés de Cristian Medina. Mesmo sem balançar a rede adversária, o volante se destacou como regente da equipe e foi fundamental para o resultado, dando sequência à boa fase como titular. Se o Glorioso tem em Danilo — que fez o gol da vitória alvinegra mais uma vez — um protagonista claro, o argentino surge como um coadjuvante de luxo no meio-campo.

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Medina teve participação efetiva na construção do placar favorável ao Alvinegro. Foi dele e a jogada e a enfiada de bola para Júnior Santos no lance do primeiro gol do Botafogo, marcado contra pelo zagueiro Di Césare, que chegou antes do camisa 7 e tocou para a própria rede.

Além da jogada que abriu o placar para o Gloriso, o camisa 6 foi participativo durante toda a partida, tanto no ataque quanto na defesa. Ele completou 32 dos 39 (82%) passes que tentou, com destaque na eficiência na bola longa (7 de 8 acertos). Além disso, Medina recuperou 10 bolas ao longo da partida.

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Números de Medina em Botafogo x Racing

1 grande chance criada 1 passe decisivo 32/39 (82%) passes completados 7/8 passes longos completados (!) 4/5 duelos ganhos 5 ações defensivas (!) 10 bolas recuperadas (!) Nota Sofascore 7.7

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Sequência como titular

A vitória sobre o Racing marcou o quarto jogo consecutivo de Cristian Medina como titular do Botafogo. Após um início de trajetória conturbado com a camisa do Glorioso, marcado pela expulsão diante do Palmeiras logo em seu segundo jogo, o argentino parece ter se adaptado ao clube.

Desde a chegada do técnico Franclim Carvalho, Medina tem ganhado espaço e se firmou como preça-chave do meio-campo alvinegro. Diante do Internacional, no último dia 25, marcou o primeiro gol pelo Botafogo e, desde então, não largou mais a vaga no time.

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Cristian Medina em ação pelo Botafogo contra o Racing-ARG (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

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