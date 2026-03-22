Após maratona pesada, Fluminense encontra trunfo na pausa da Data Fifa

A vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, neste sábado (21), no Maracanã, não representou apenas três pontos importantes no Brasileirão. O resultado também marca o início de um raro período de respiro para o elenco de Fluminense, que terá cerca de 10 dias sem jogos por conta da Data Fifa — algo incomum desde o fim da última temporada.

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➡️ Fábio faz milagre no último lance, e Fluminense vence o Atlético-MG

O intervalo chega após uma sequência intensa. Desde a estreia do time principal em 2026, no dia 22 de janeiro, o Tricolor disputou 18 partidas em apenas 67 dias, uma média de praticamente um jogo a cada três dias. O Flu ainda vem de um calendário apertado em 2025, quando o clube foi o segundo que mais atuou no futebol brasileiro, com 79 jogos, alcançando a semifinal da Copa do Brasil e do Mundial de Clubes, além de brigar até o fim por vaga na Libertadores via Brasileirão.

Dentro desse contexto, o desgaste físico e mental passou a ser um fator evidente. Após a vitória sobre o Atlético-MG, o atacante Rodrigo Castillo, autor do gol do jogo, destacou a importância da pausa.

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— Sofremos com um pouco de cansaço na partida anterior, as mudanças deram outra dinâmica de jogo. Sofremos um pouco no final hoje, não é o que queremos, temos que melhorar alguns aspectos. Terminar as partidas tendo a bola. Por sorte, temos alguns dias para nos recuperar, descansar a cabeça, o corpo e nos prepararmos para os jogos que vem, são muitas partidas em poucos dias.

O técnico Luis Zubeldía também reforçou o impacto da sequência pesada e tratou a Data Fifa como fundamental para reorganizar o elenco.

— Ganhamos uma partida de contexto muito difícil, todo esse desgaste que tivemos nesse tempo, da final do Carioca até aqui, não paramos. Emocionalmente, também não. Perdemos uma final nos pênaltis jogando uma partida muito competitiva. Ganhamos do Grêmio, ganhamos do Athletico-PR, ganhamos hoje, perdemos pro Vasco. Um desgaste muito grande, que não nos permite ter um dia de descanso. Agora, pouco a pouco ganhando condições com os quem estão mais atrasados, nesse caso, o Millán. Vamos ganhando tempo com o Alisson, que ainda precisa de ritmo. Recuperar o Bernal, o Nonato, o Cano. A parada vai servir para isso. Não são muitos dias, parecem mais do que são. E depois, vamos jogar a cada 3 dias.

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Castillo comemora o primeiro gol com a camisa do Fluminense no duelo contra o Atlético-MG (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

A pausa também oferece uma vantagem estratégica: o elenco deve permanecer praticamente completo para os treinamentos. Até o momento, apenas Savarino foi convocado, e ainda não há confirmação que o jogador vai viajar com a seleção venezuelana, o que pode garantir ao clube um período raro de preparação com o grupo quase integral. Canobbio está cotado para ser chamado pela seleção do Uruguai

Com isso, o Fluminense terá a oportunidade de ajustar questões que vêm sendo recorrentes, como a queda de rendimento nos minutos finais e a dificuldade para controlar partidas com a bola. Ao mesmo tempo, a comissão técnica pretende utilizar o período para recuperar fisicamente jogadores importantes e dar ritmo a nomes que ainda buscam melhor condição.

O período tem tudo para ser um divisor de águas para os jogadores recém-contratados. Castillo e Alisson já estrearam pelo Tricolor, mas ainda passam por adaptação. O caso mais crítico é o de Milán. Zagueiro, o jogador precisava se ganhar entrosamento com o sistema defensivo já estabelecido do Fluminense e, principalmente, com seus futuros companheiros de zaga. O colombiano ainda não entrou em campo com a camisa do Fluminense.

Zubeldía em entrevista coletiva pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Fluminense x Atlético-MG

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular na equipe tricolor. No último lance, Fábio fez uma defesa milagrosa e impediu o empate.

Com o resultado, o Tricolor fica momentaneamente na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O Galo estaciona nos oito pontos, na décima primeira colocação da competição.

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O que vem por aí?

A próxima partida dos dois clubes é apenas após a parada da Data Fifa. O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília).