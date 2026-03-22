Convocado, Canobbio faz trabalho extra fora do Fluminense para jogar a Copa do Mundo

O atacante Agustín Canobbio foi novamente conovocado pela seleção do Uruguai e viaja neste domingo às 18h (de Brasília) para se apresentar, encerrando um período de quase dois anos sem convocações. Com isso, o Fluminense terá pelo menos um representante na Data Fifa. Savarino, convocado pela Venezuela, ainda não decidiu se vai se apresentar à equipe nacional.

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A última presença do uruguaio havia sido em 2024, durante a Copa América. Desde então, o jogador ficou fora das listas, mesmo com bom desempenho nos clubes. Agora, o retorno acontece em meio ao melhor momento da carreira. Em 2026, Canobbio participou diretamente de cinco gols do Fluminense, quatro nos últimos quatro jogos balançando as redes contra Remo, Athletico-PR e Vasco, além de contribuir com uma assistência na vitória sobre o Atlético-MG.

Sob o comando de Zubeldía, o atacante se consolidou como peça crucial do time, mantendo a titularidade mesmo com alta concorrência. Depois de ter feito a melhor temporada da carreira em 2025, Canobbio colocou ainda mais empenho em 2026. Buscando o sonho de voltar a jogar uma Copa do Mundo, o uruguaio faz trabalho extra fora do Fluminense. Fisioterapia, reforço de força e trabalhos específicos para evoluir em aspectos ténicos como a finalização.

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Canobbio ficou fora da seleção de Bielsa

A ausência prolongada, porém, não esteve ligada apenas ao rendimento dentro de campo. Em 2024, Canobbio se envolveu em um desgaste com o técnico Marcelo Bielsa durante a Copa América. O episódio aconteceu em meio a um ambiente de tensão na seleção uruguaia, marcado por críticas internas ao comportamento do treinador. Na ocasião, o atacante demonstrou insatisfação publicamente e acabou deixando de ser convocado nas listas seguintes.

Desde então, mesmo vivendo bom momento — especialmente em 2025, quando teve números expressivos pelo Fluminense — o jogador não voltou a ser chamado. O cenário começa a mudar agora, com a nova convocação representando também uma reaproximação e a chance de reabrir caminho na seleção.

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Fluminense é estatisticamente melhor com Canobbio

Enquanto isso, no Fluminense, o atacante segue em alta em um time que acumula bons números desde a temporada passada. Em 2026, a equipe soma 14 jogos com apenas uma derrota e aproveitamento superior a 78%, mantendo o uruguaio como uma das peças mais constantes do setor ofensivo. O Tricolor chegou a ficar 19 jogos invicto quando ele entrava em campo. Nos últimos cinco meses, foram 17 vitórias, duas derrotas e cinco empates do Flu com Canobbio.

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O que vem por aí?

Após a vitória contra o Galo neste domingo (22), a próxima partida dos do time é apenas após a parada da Data Fifa. O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília).

Canobbio, do Fluminense, em ação contra o Flamengo (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense)

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