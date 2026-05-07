Fluminense precisa 'superar perfeição' para avançar na Libertadores; veja cenários

O empate por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia, nesta quarta-feira (6), em Mendoza, manteve o Fluminense vivo na Libertadores, mas ainda deixou o cenário do Grupo C delicado. Com apenas dois pontos conquistados em quatro partidas, o Tricolor precisará de uma reta final "mais do que perfeita" para avançar às oitavas de final. Duas vitórias simples não garantem a classificação tricolor.

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A equipe argentina chegou aos 10 pontos e garantiu matematicamente a classificação antecipada. Assim, resta apenas uma vaga em aberto no grupo, disputada entre Bolívar, Fluminense e Deportivo La Guaira.

Classificação do Grupo C

Independiente Rivadavia — 10 pontos Bolívar — 5 pontos Deportivo La Guaira — 3 pontos Fluminense — 2 pontos

O Fluminense ainda depende apenas de si para avançar, mas não tem mais chances de terminar na liderança da chave. Para seguir às oitavas sem precisar de combinações externas, o time de Luis Zubeldía terá que vencer os dois jogos restantes no Maracanã. Contra o Bolívar, pelo critério de desempate, precisa ganhar por mais de dois gols de diferença.

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Próximos jogos do grupo

19/5 — Fluminense x Bolívar 21/5 — Deportivo La Guaira x Independiente Rivadavia 27/5 — Fluminense x Deportivo La Guaira 27/5 — Bolívar x Independiente Rivadavia

Com isso, o duelo contra o Bolívar, no Maracanã, é mais uma final. Além da obrigação da vitória, o Fluminense terá que lidar com o novo critério de desempate adotado pela Conmebol nesta edição. O confronto direto passou a ser o primeiro critério em caso de igualdade de pontos.

Como perdeu por 2 a 0 em La Paz, o Tricolor precisa vencer os bolivianos por três gols de diferença para assumir vantagem direta no confronto. Nesse cenário, bastaria derrotar o La Guaira na última rodada para garantir a classificação.

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Caso vença por apenas dois gols de diferença, o Fluminense ficaria empatado com o Bolívar em pontos, confronto direto e saldo no confronto direto. A decisão iria para o saldo geral da fase de grupos. Se ainda houver igualdade, os critérios seguintes serão número de cartões vermelhos, depois cartões amarelos e, por último, sorteio.

Se vencer, mas por apenas um gol, o Flu continuaria atrás do Bolívar no confronto direto. Assim, precisaria obrigatoriamente torcer por um tropeço dos bolivianos diante do Independiente Rivadavia, em La Paz, na última rodada. Empate ou derrota do Bolívar ajudariam os cariocas. Se perder ou empatar, o Fluminense estará eliminado com uma rodada de antecedência.

Quando comparada aos números das últimas edições da Libertadores a situação chama atenção. Nos grupos de 2023 e 2025, por exemplo, sete pontos não teriam sido suficientes para classificação em praticamente nenhuma chave. Em 2023, ano do título tricolor, nenhuma equipe avançou às oitavas com apenas sete pontos.

E 2025, somente o Cerro Porteño, no Grupo G, conseguiu avançar com sete pontos, em um cenário extremamente específico. Em 2024, apenas o Colo-Colo avançou com pontuação baixa, ao se classificar com seis pontos justamente no grupo liderado pelo próprio Fluminense.

Luis Zubeldía em Independiente Rivadavia x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense)

O que vem por aí para o Fluminense?

O próximo compromisso do Tricolor é contra o Vitória, no sábado (9), às 18h (de Brasília), pelo Brasileirão.

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