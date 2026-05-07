ANÁLISE: Cruzeiro fez o que era possível no Chile e, mais importante, se manteve vivo

Com um jogador a menos durante boa parte do duelo contra a Universidad Católica, o Cruzeiro fez o jogo que era possível na Claro Arena. O ponto é positivo porque deixa a equipe autônoma na briga por uma vaga nas oitavas, mas a equipe comandada por Artur Jorge parecia estar se encontrando em campo no 11 contra 11.

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A Raposa entrou em campo lidando com duas grandes dificuldades: o gramado sintético e a chuva forte. O sintético ainda tinha outro material, segundo Lucas Romero.

– Primeiro, sobre o campo, esperávamos um campo mais rápido, mas foi diferente. Tinha um material além do sintético que fazia a bola não rolar com facilidade, travava muito – disse o volante na zona mista.

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Estratégia com 11 jogadores

Na primeira etapa, o Cruzeiro liderou praticamente todas as estatísticas importantes na partida. Com os 68% de posse de bola, os mineiros apostaram nos ataques em velocidade pelo lado direito, tanto nas jogadas individuais de Arroyo, quanto nas bolas em profundidade buscando Kaio Jorge.

Os jogadores de ataque, além de terem liberdade para jogar em seu setor, voltaram bastante para buscar a bola no meio de campo, sendo normal ver Kaio Jorge ou Arroyo recuarem para buscar jogo. Eles inclusive formavam um grupo de seis jogadores que pressionavam a saída de bola chilena com os meio-campistas.

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Nos 45 minutos iniciais, o Cruzeiro teve 0.48 gols esperados (xG) contra 0.08 do adversário. Além disso, chutou nove vezes e teve duas grandes chances. A Universidad Católica, por outro lado, melhorou nos 15 minutos finais, depois da pausa para hidratação, mas não assustou tanto Otávio. Na etapa inicial, o Cabuloso teve duas chances, uma com Kaio Jorge, que não conseguiu finalizar, e outra com Arroyo, de falta de muito longe, que o goleiro adversário quase aceitou.

Expulsão condicionou o jogo do Cruzeiro

Aos quatro minutos do segundo tempo, o Cruzeiro perdeu Arroyo em lance muito polêmico. Depois disso, Artur Jorge recuou ainda mais Lucas Romero e deixou Gerson mais livre no meio, formando um 5-3-1 com Kaio Jorge no ataque.

Universidad Católica-CHI x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A estratégia deu certo inicialmente, mas após as alterações de Garnero, os chilenos tomaram conta da partida. Por conta disso, Artur Jorge colocou João Marcelo no lugar de Christian e Kenji na vaga de Romero. A alteração apenas oficializou a linha de cinco defensores.

Na reta final, a pressão chilena cresceu, assim como o goleiro Otávio, que teve sua melhor atuação com a camisa celeste. Ele fez cinco defesas (maior número de defesas de um goleiro com Artur Jorge), evitou 0.29 gol, fez uma grande defesa, afastou duas bolas aéreas. Mais importante do que os números, mostrou segurança

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