Show não prejudica revitalização do gramado, diz Maracanã
Henrique & Juliano e outros cantores se apresentaram no estádio neste sábado
Neste sábado, o estádio do Maracanã recebeu o show de abertura da turnê "Manifesto Musical", da dupla sertaneja Henrique & Juliano. Cantores como Belo e Grelo também se apresentaram no local, que recebeu um grande público e tomou praticamente todo o espaço do gramado - em processo de revitalização -, além das arquibancadas e cadeiras.
Logo após o jogo das Estrelas, no fim do ano passado, o campo começou a ser revitalizado, processo que o deixará mais fortalecido para receber a alta carga de jogos. Só no ano passado, foram 74 partidas no Maracanã.
Em resposta ao Lance!, o Maracanã informou que o show não vai alterar o planejamento de revitalização feito pela gestão do estádio, já que o palco das apresentações foi montado no sintético Norte.
Além disso, na parte do gramado em que o público ficou, foi colocado o easy floor - um tipo de piso respirável e de fácil desmontagem - que ficará por 30 horas no campo.
Ainda de acordo com o Maracanã, até a primeira partida da temporada, não há mais eventos previstos e o gramado estará totalmente renovado.
Primeiros jogos no Maracanã em 2026
O primeiro jogo no Maracanã em 2026 deve ser o clássico entre Flamengo e Vasco, previsto para o dia 21 de janeiro (terceira rodada do Campeonato Carioca). Anteriormente, ainda na rodada de estreia, o Fluminense é mandante no jogo contra o Madureira. Entretanto, por conta do processo de melhoria do gramado do estádio, o Tricolor deve mandar o jogo no Luso-Brasileiro.
Flamengo contratará profissionais para melhorar o gramado do Maracanã
Defensor da grama natural e um dos principais críticos ao gramado sintético, o Flamengo irá contratar profissionais especializados para melhorar o campo do Maracanã.
- O Maracanã está terminando o ano com o gramado em boas condições, se a gente considerar que teve quase 80 partidas no estádio. Para os padrões brasileiros, a condição é tida como ótima. Para a gente, não é. Achamos que o gramado está em boas condições. Estamos buscando especialistas para nos ajudar a desenvolver um gramado ainda melhor, sabendo que teremos 80 jogos por ano. Estamos contratando especialistas nacionais e internacionais para encontrar a melhor solução para o Brasil - disse Bap, presidente do Flamengo, em entrevista à Globo.
