Athletico-PR anuncia demissão de Maurício Barbieri

Mais um clube brasileiro fica sem técnico para a sequência da temporada. Após a goleada sofrida para o Botafogo-SP por 4 a 1, na Ligga Arena, o Athletico-PR anunciou a demissão do técnico Maurício Barbieri. A equipe paranaense ocupa a 9ª posição, com nove pontos conquistados em seis rodadas.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Barbieri chegou ao comando do CAP em dezembro do ano passado, com a missão de recuperar o bom futebol da equipe e conduzir o time de volta à Série A em 2026. O desempenho, no entanto, não agradou aos dirigentes e torcedores. A equipe foi eliminada na semifinal do Campeonato Paranaense pelo Maringá e chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer.

A derrota de virada para o Botafogo-SP, dentro de casa, pesou para o desligamento do treinador de 43 anos. Além disso, o Furacão tem uma sequência importante para o restante da temporada. A equipe faz o “jogo da vida”, em busca de uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, contra o Brusque. O primeiro encontro entre as equipes acabou sem gols.

continua após a publicidade

Em busca de um substituto, o Athletico-PR volta a campo na próxima quinta-feira (8), contra a Chapecoense, às 21h35, na Ligga Arena, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Próximos jogos do Furacão

Athletico-PR x Chapecoense - quinta-feira, 08/05, às 21h35. Ligga Arena. Campeonato Brasileiro.



Vila Nova x Athletico-PR - sábado, 17/05, às 18h30. Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Campeonato Brasileiro.



Athletico-PR x Brusque - terça-feira, 20/05, às 19h30. Ligga Arena. Copa do Brasil.

continua após a publicidade