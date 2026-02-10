Nesta quarta-feira (11/02), Bataguassu x Pantanal-MS acontece no estádio Pereirão pela sexta rodada do Campeonato Sul-mato-grossense. O Lance! traz neste artigo os palpites deste duelo que terá início às 18h (horário de Brasília). Aqui, confira a análise completa e as informações deste confronto.

Palpite do Lance para Bataguassu x Pantanal-MS (11/02/2026)

Bataguassu x Pantanal-MS - Resultado: Bataguassu vence (Odds em breve)

A equipe de Bataguassu entra como favorita para vencer a partida. O time apresentou resultados mais consistentes nos jogos recentes, enquanto o Pantanal vem acumulando alguns tropeços importantes. Além disso, a fragilidade defensiva do visitante chama atenção, já que sofreu pelo menos um gol em todos os últimos oito compromissos disputados.

O desempenho geral do Pantaneiro também é inferior, com aproveitamento de apenas 40% dos pontos conquistados, contra 53% do Tucunaré do Leste. Diante desse cenário, a expectativa é que o Bataguassu saiba explorar o mando de campo e o apoio da torcida para impor seu ritmo e confirmar o triunfo em casa.

O Pantanal tem a pior defesa do campeonato, com dez gols sofridos até o momento O Pantaneiro é a equipe mais derrotada do Campeonato Sul-mato-grossense, com três reveses até agora O Bataguassu perdeu apenas uma de suas últimas cinco partidas

Outros palpites para Bataguassu x Pantanal-MS

Mais de 2,5 Gols (Odds em breve)

A partida se desenha para um cenário com pelo menos três gols ao longo dos 90 minutos. As equipes apresentam prognósticos sólidos para isso, e o visitante ocupa posições negativas no campeonato quando o assunto é sofrer gols na temporada até o momento. Esses números sustentam a expectativa de um jogo mais ofensivo e com boas chances de redes balançando.

Quatro de seis jogos recentes do Pantanal terminaram com mais de 2,5 gols Na temporada atual do Campeonato Sul-mato-grossense, as duas equipes somam média de 2,77 gols marcados por jogo

Ambos marcam (Odds em breve)

Um placar elástico, com pelo menos três gols, abre espaço para o mercado de ambos marcam, algo comum nas partidas do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O Bataguassu costuma marcar e também sofrer gols com frequência, padrão que se repete no Pantanal-MS, o que reforça ainda mais a expectativa de que as duas equipes balancem as redes neste confronto.

Todos os últimos quatro compromissos do Tucunaré do Leste terminaram com gols dos dois lados O Pantaneiro marcou e sofreu gols em quatro de seus cinco jogos recentes

Alex Honório Choco marca a qualquer momento (Odds em breve)

A expectativa é que o centroavante Honório Choco balance a rede a qualquer momento, surgindo como o principal favorito para contribuir diretamente no placar do mandante. O atacante vem se destacando nos últimos compromissos da equipe e foi decisivo em diversos momentos, sendo peça fundamental para os resultados recentes do Bataguassu.

O atacante Choco é o principal artilheiro do campeonato, com quatro gols Alex Choco possui a maior média de gols por jogo da competição, com 0,8 gol por partida

Análise e Forma dos Times

Bataguassu - Momento e escalação

O Bataguassu aparece na terceira colocação da tabela, com oito pontos somados. A equipe sofreu apenas uma derrota no torneio até o momento, além de duas vitórias e dois empates, mantendo uma campanha consistente.

Na rodada anterior, acabou derrotada pelo Ivinhema por 2 x 1, mas antes disso vinha de resultados positivos: venceu o Corumbaense, empatou com o Aquidauana, voltou a empatar com o Águia Negra e superou o Naviraiense por 2 x 0.

Provável escalação do Bataguassu: Mandela; Zé Roberto, Juan, Marcão e Antônio; Breno Chaves, Felipe e Marcos; Alex Choco, Chileno e Paolo. Técnico: Diego Souza

Pantanal-MS - Momento e escalação

O time Pantaneiro entra em campo para atuar fora de casa após uma sequência de três partidas como mandante. Nesse período, conseguiu apenas uma vitória, pelo placar de 2 x 1 contra o Costa Rica-MS, mostrando certa dificuldade em transformar o mando de campo em resultados consistentes.

No compromisso mais recente, a equipe acabou derrotada pelo Naviraiense por 3 x 2 e agora busca se recuperar dos reveses recentes. Para este confronto, o time chega completo, sem desfalques informados, e tenta reorganizar o desempenho para voltar a pontuar.

Provável escalação do Pantanal-MS: Rhuan; Luizão, Rafael, Junior Henrique e Marcel; João Lucas, Corona e Jean Raphael; Coruja, Joaquim e Mateus. Técnico: Glauber Caldas

Confronto direto e estatísticas de Bataguassu e Pantanal-MS

O histórico recente entre Bataguassu e Pantanal-MS é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Bataguassu e Pantanal-MS

Não há histórico de confrontos entre as equipes

Estatísticas e curiosidades de Bataguassu e Pantanal-MS

Dois dos últimos três compromissos do Tucunaré do Leste terminaram com pelo menos três gols O Pantanal apresenta alta frequência de ataques perigosos, com média de 58 por partida, o que equivale a 0,6 por minuto A defesa da equipe visitante é vulnerável e sofre, em média, 1,5 gols por jogo O Pantanal venceu apenas um de seus últimos cinco compromissos O Bataguassu tem apresentado um padrão constante de jogos abertos, marcando e sofrendo gols em todos os seus últimos oito compromissos.

Resumo dos palpites do Lance para Bataguassu x Pantanal-MS

Bataguassu vence (Odds em breve) Mais de 2,5 Gols (Odds em breve) Ambos marcam (Odds em breve) Alex Honório Choco marca a qualquer momento (Odds em breve)

